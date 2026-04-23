Amenzi pentru un centru de bătrâni din Sectorul 2 care funcționa fără licență. Se propune suspendarea activității

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii și reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București au avut joi o acțiune de control în Sectorul 2.

În cadrul acțiunii, a fost făcut un control inopinat la un centru rezidențial pentru seniori.

Polițiștii și reprezentanții celorlalte instituții au verificat respectarea condițiilor legale de funcționare, inclusiv deținerea licenței de funcționare, a autorizației sanitare, a autorizației de securitate la incendiu, modul de acordare a îngrijirilor medicale, respectarea normelor de igienă, condițiile de cazare și calificarea personalului.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că firma nu deține licență de funcționare, autorizație sanitară de funcționare și autorizație de securitate la incendiu.

Au fost aplicate, pentru neregulile constatate, cinci amenzi în valoare totală de 120.000 de lei, fiind dispusă totodată măsura complementară de propunere a suspendării activității.

Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale în consecință.