Prima pagină » Știrile zilei » Nereguli grave la nivel național descoperite de ANPC. Amenzi de peste 5,15 milioane de lei

Nereguli grave la nivel național descoperite de ANPC. Amenzi de peste 5,15 milioane de lei

ANPC a descoperit mai multe nereguli grave la operatorii economici din întreaga țară. Sancțiunile au depășit 5 milioane de lei.
Nereguli grave la nivel național descoperite de ANPC. Amenzi de peste 5,15 milioane de lei
Galerie Foto 15
Ioana Târziu
23 mai 2026, 12:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, instituția a găsit mai multe nereguli la operatorii economici din țară.

Vezi galeria foto
15 poze

În perioada 18–22 mai 2026, ANPC a realizat inspecții la nivel național, cu scopul de a verifica siguranța produselor din magazine.

Ce nereguli s-au găsit

În urma controalelor, ANPC a descoperit mai multe nereguli, precum:

  • produse de origine vegetală depreciate, fără menționarea țării de origine, precum și a categoriei de calitate;
  • comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;
  • produse cu adaos de grăsimi vegetale comercializate în vecinătatea produselor lactate, fără delimitare conform cerințelor legale în vigoare;
  • prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate;
  • comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;
  • produse alimentare cu ambalaje depreciate;
  • produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată;
  • lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;
  • lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;
  • informarea incompletă a consumatorilor privind compoziția fibroasă a produselor textile, precum și lipsa traducerilor în limba română;
  • lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact);
  • neindicarea materialelor din care sunt fabricate jucăriile;
  • inexistența instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română;
  • deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională.

Sursa foto: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

 

Amenzi de peste 5 milioane de lei

În urma neregulilor găsite, au fost impuse următoarele sancțiuni:

  • 1.114 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,15 milioane de lei
  • 918 de avertismente
  • valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 300.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,1 milioane de lei
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Patrick Andre de Hillerin: „Absurdul și ilegalitatea noii cenzuri. Transparență nu, cenzură da!”
Gandul
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Stațiunea de la malul mării care nu s-a mai construit. Moșierii stăpâni de terenuri în Constanța, înfrânți de primarul vizionar. Cum a luat naștere Mamaia, perla litoralului românesc
Libertatea
În 1999, trupa T-Short lansa hit-ul „Ești ca un înger”, fredonat de îndrăgostiții din toată România. Cum arată acum, în 2026, solista formației și ce a ajuns să facă pentru bani
CSID
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit la doar 41 de ani
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia