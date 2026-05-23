Nereguli grave la nivel național descoperite de ANPC. Amenzi de peste 5,15 milioane de lei

Potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, instituția a găsit mai multe nereguli la operatorii economici din țară.

În perioada 18–22 mai 2026, ANPC a realizat inspecții la nivel național, cu scopul de a verifica siguranța produselor din magazine.

Ce nereguli s-au găsit

În urma controalelor, ANPC a descoperit mai multe nereguli, precum:

produse de origine vegetală depreciate, fără menționarea țării de origine, precum și a categoriei de calitate;

comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;

produse cu adaos de grăsimi vegetale comercializate în vecinătatea produselor lactate, fără delimitare conform cerințelor legale în vigoare;

prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate;

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

produse alimentare cu ambalaje depreciate;

produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată;

lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;

informarea incompletă a consumatorilor privind compoziția fibroasă a produselor textile, precum și lipsa traducerilor în limba română;

lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact);

neindicarea materialelor din care sunt fabricate jucăriile;

inexistența instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română;

deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională.

Amenzi de peste 5 milioane de lei

În urma neregulilor găsite, au fost impuse următoarele sancțiuni: