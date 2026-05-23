Femeie de 24 de ani, suspectată că a înjunghiat un bărbat într-un apartament din Constanța

Incidentul a fost semnalat sâmbătă dimineață, în jurul orei 03.40, printr-un apel la 112 făcut chiar de femeie. Aceasta le-a spus polițiștilor că, în cursul nopții, l-ar fi înjunghiat pe bărbat.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 2 Constanța. Oamenii legii au găsit victima într-un apartament din municipiu. Bărbatul prezenta o plagă înjunghiată.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Femeia a fost dusă la sediul poliției pentru audieri.

Potrivit anchetatorilor, până în acest moment nu au fost identificate sesizări anterioare privind conflicte între cei doi.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.