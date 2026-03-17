Fată de 15 ani, găsită moartă într-o ecluză a canalului Dunăre-Marea Neagră

O fată de 15 ani, care era dată dispărută din luna ianuarie, a fost găsită marți moartă în ecluza din Agigea a canalului Dunăre-Marea Neagră.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 mart. 2026, 14:00, Social

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați marți dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul că, în interiorul ecluzei Canalului Dunăre-Marea Neagră, din localitatea Agigea, a fost descoperit cadavrul unei persoane.

În urma cercetării la fața locului s-a stabilit faptul că este vorba de o fată 15 ani, a cărei plecare voluntară a fost sesizată la data de 23 ianuarie 2026.

Cadavrul a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști.

Recomandarea video