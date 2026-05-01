Clinica din Capitală unde o femeie a murit după lifting a fost închisă

Ministerul Sănătății anunță, vineri, că s-a decis închiderea cabinetului medical și ridicarea Autorizației Sanitare de Funcționare în cazul clincii din Capitală unde o femeie a intrat în comă și a murit după un lifting facial.
Laura Buciu
01 mai 2026, 17:23

Deși, inițial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reușit să efectueze controlul, conform atribuțiilor legale.

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical și ridicarea Autorizației Sanitare de Funcționare.

De asemenea, potrivit MS, s-au aplicat aplicarea amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011. Amenzile au fost acordate pentur deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

Femeia de 45 de ani a murit din cauza unor complicații apărute în timpul unui lifting facial.

Și Colegiul Medicilor s-a autosesizat în acest caz și face cercetări.

De asemenea, Poliția face verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu femeia de 45 de ani, care a venit din Râmnicu Vâlcea în București pentru lifting facial.

Se pare că femeii i s-a făcut rău, iar medicul care realiza intervenția a apelat 112. Pacienta a fost preluată de o ambulanță și a fost dusă la spital, unde starea s-a deteriorat, intervenind decesul.

