O femeie a murit și 118 persoane au fost spitalizate după o masă la o pizzerie din Brazilia

O femeie identificată ca Raíssa Maritein Bezerra e Silva, în vârstă de 44 de ani, a murit după ce a consumat pizza la restaurantul La Favoritta din Pombal, Paraíba, Brazilia. Alte 118 persoane au ajuns la două unități medicale din regiune cu simptome de intoxicație alimentară, scrie Express.

Potrivit Spitalului Regional Pombal, femeia a fost internată cu dureri abdominale, vărsături și diaree. Starea sa s-a deteriorat rapid, fiind transferată la Terapie Intensivă în stare critică. Decesul a fost confirmat a doua zi.

Nereguli grave descoperite la pizzeria din Brazilia

Inspectorii Agenției de Supraveghere Sanitară Agevisa au făcut un control la fața locului. Localul a fost închis de Autoritatea Sanitară din Pombal, iar alimentele și materialele au fost confiscate pentru analiză.

Inspectorul sanitar Sérgio Freitas a declarat că unitatea încălca în totalitate reglementările sanitare. Au fost constatate prezența insectelor, depozitarea inadecvată a alimentelor, echipamente ruginite, condiții de temperatură necorespunzătoare și absența oricărei documentații privind protocoalele de igienă.

118 persoane spitalizate după intoxicația alimentară de la pizzerie

Până marți dimineață, 40 de pacienți fuseseră tratați la Unitatea de Urgență din Pombal. La spitalul regional, alte 74 de persoane fuseseră internate duminică și luni cu simptome similare: diaree, disconfort abdominal și vărsături.

Un membru al familiei victimei decedate a relatat că Raíssa și iubitul său au mâncat la pizzerie duminică seara. S-au simțit rău în aceeași noapte și au cerut îngrijiri medicale, fiind externați. Femeia s-a întors la spital a doua zi dimineață, în stare critică.

Proprietarul pizzeriei s-a prezentat între timp la poliție. Ancheta a fost preluată de poliția civilă, în timp ce autoritățile sanitare așteaptă rezultatele testelor pentru a stabili cauza exactă a intoxicației.