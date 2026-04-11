Accident grav în Timiș. O femeie a murit, alte trei persoane au fost rănite

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 29 de ani care conducea un autoturism pe DN 59C a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 78 de ani.

În urma impactului au rezultat patru victime. Este vorba de cei doi șoferi și de câte un pasager din mașina fiecăruia, respectiv două femei în vârstă de 25 de ani și 72 de ani.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare femeii de 72 de ani, însă a fost declarat decesul acesteia.

ISU Timiș anunță că a doua femeie a fost transportată de o ambulanță SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara. De asemenea, cei doi bărbați au fost duși de echipajele medicale SMURD la spital.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.