Un lift cu mai multe persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor, cinci persoane au fost rănite. Cablurile liftului au fost schimbate miercuri

UPDATE 2- Poziția instituției care administrează clădirea

S.C. GRUP EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE PALAT C.F.R. S.A a transmis că miercuri la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.

„Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare”, a adăugat GEIP.

Conform sursei menționate, după producerea incidentului au fost luate de urgență următoarele măsuri:

„În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, a transmis GEIP.

UPDATE 1- Autoritățile au actualizat numărul persoanelor implicate în incident

Autoritățile au actualizat informațiile anunțând că în lift au fost șapte persoane. Dintre cele șapte victime (doi bărbați și cinci femei), cinci au necesitat îngrijiri medicale:

„- bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior

– ⁠femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior

– ⁠femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

– ⁠femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

– ⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)”

Conform unor surse doi dintre cei implicați sunt angajați CNAIR, un bărbat și o femeie. Bărbatul a fost dus la spital cu fracturi și este în stare gravă susțin sursele. În schimb, femeia are răni minore. Cinci persoane au făcut atac de panică.

În ceea ce privește liftul, este vorba despre modelul german KRONE, căruia chiar miercuri i s-au schimbat cablurile, au precizat sursele.

UPDATE- Anunțul lui Raed Arafat

Șeful DSU, Raed Arafat, a confirmat că în lift se aflau șase persoane și că nicio victimă nu este în stare gravă.

„Nu avem nici persoană rănită grav, au leziuni, dar nu să le pună viața în pericol, în acest moment situația este sub control, nu mai e nicio persoană prinsă în lift”, a explicat Arafat într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații, în lift se aflau șase persoane.

Victimele au fost rănite și cel puțin trei sunt transportate la spital.

Pompierii ISU București Ilfov și echipe medicale se află la fața locului.

„Am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU.

Se pare că liftul care a mai avut probleme în trecut s-a prăbușit câteva etaje. O anchetă va fi făcută la finalul intervenției pompierilor și medicilor.