Recensământ rutier pe șosele dintr-un județ de frontieră. Ce urmăresc autoritățile

A început recensământul traficului rutier pe drumurile județene din Galați. Anunțul a fost făcut miercuri de Consiliul Județean Galați. Operațiunea vizează toate drumurile județene aflate în administrarea instituției.

Potrivit autorităților județene, activitatea este desfășurată de Serviciul Drumuri și Poduri din cadrul Direcției Tehnice a CJ Galați și face parte din programul național coordonat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în baza unui calendar stabilit la nivel național.

Președintele CJ Galați, Costel Fotea, a explicat scopul operațiunii.

„Sunt monitorizate numărul de vehicule (autoturisme, vehicule grele etc.), tipurile de trafic și nivelul de aglomerație, pentru ca investițiile în drumuri, lucrările de întreținere și măsurile pentru creșterea siguranței rutiere să poată fi realizate pe baza datelor concrete din teren” , a transmis Costel Fotea, pe Facebook.

Autoritățile precizează că șoferii nu vor fi opriți în trafic, iar circulația se va desfășura în condiții normale pe perioada desfășurării recensământului.

Consiliul Județean Galați administrează aproximativ 800 de kilometri de drumuri județene. Pe câteva porțiuni de drum care asigură legătura cu Republica Moldova, autoritățile gălățene vor monta senzori. Aceștia vor transmite în timp real date despre numărul de mașini și starea carosabilului, inclusiv riscul producerii de polei.