Tánczos Barna anunță măsuri noi împotriva pestei porcine: „Confiscarea mijloacelor de transport va duce la reducerea riscului de pestă porcină”

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat miercuri, la sediul Ministerului Agriculturii, că autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.

Acest fenomen continuă să afecteze chiar și în prezent sectorul suinelor din România.

Barna a spus că au fost reluate discuțiile atât cu asociațiile de vânători, cât și cu reprezentanții fermierilor și ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Conform declarațiilor ministrului interimar, un proiect de ordonanță de urgență urmează să fie pus în dezbatere publică.

„Am lucrat în același timp la un pachet de combatere a pestei porcine. Am reluat discuțiile cu asociațiile reprezentative la nivel național pe partea de vânători și acțiuni de eliminare sau reducerea riscului de pestă porcină în efectivele de mistreț”, a declarat Tánczos Barna.

Acesta a precizat că autoritățile vor să limiteze cât mai mult circulația porcilor proveniți din gospodăriile populației sau din fermele de reproducție.

„Nu cred că cineva în România poate să interzică și să oprească creșterea porcilor în GP-uri. Pornind de la acest fapt, trebuie să găsim soluții pentru a limita la maxim mișcarea. Cred că o limitare în cazul circumscripției sanitar-veterinare a efectivelor de porcine care sunt în GP-uri sau provin din unități de reproducție înregistrate este o măsură foarte bună”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Tánczos Barna, proiectul pregătit de autorități prevede și eliminarea intermediarilor din lanțul de transport al animalelor.

„Eliminarea din lanțul de mișcare a mijlocitorilor, iarăși, este o măsură foarte bună. Am introdus, ca posibilitate în actul normativ care va intra în consultare publică, confiscarea mijloacelor de transport și a efectivelor de porci care se transportă fără documente, fără acte legale”, a spus ministrul.

Totodată, Guvernul pregătește și majorarea sumelor alocate pentru intervențiile realizate prin asociațiile de vânătoare, declară acesta.

Tánczos Barna a spus și că autoritățile propun descentralizarea deciziilor către comitetele locale și naționale de combatere a bolilor. Ținta finală este ca intervențiile să fie mai rapide.

„Această descentralizare și finanțare directă din fondul care este la dispoziție a Guvernului în baza hotărârii CNCB, similar cu hotărârile ISU, va duce la o eficientizare a măsurilor, a procesului de luare a deciziilor și a eficienței la nivel local”, a declarat oficialul.

„Cred că confiscarea mijloacelor de transport cu ajutorul organelor de poliție rutiere, oprirea, verificarea, confiscarea, va duce la o reducere semnificativă a riscului de transmitere și riscului de pestă porcină”, a mai spus Tánczos Barna.