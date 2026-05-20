Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna: „Sectorul porc și sectorul lapte” se confruntă cu o situație dificilă pe piață

Două dintre cele mai afectate sectoare, cel al creșterii porcilor și cel al laptelui, urmează să beneficieze de sprijin financiar în baza cadrului european temporar. Ministerul Agriculturii estimează un necesar de peste 350 de milioane de lei, iar acordarea ajutoarelor depinde de identificarea fondurilor și de adoptarea unor acte normative.

Pentru sectorul de lapte, sprijinul ar putea depăși 50 de euro pe cap de bovină, în timp ce pentru sectorul de suine sunt prevăzute sume de aproximativ 12 euro pentru îngrășare și minimum 13 euro pentru scroafe. În paralel, autoritățile pregătesc reluarea programului „creditul fermierului”, care include subvenționarea dobânzilor și garantarea a 80% din credite.

„Sunt două sectoare care se confruntă cu o situație dificilă pe piață, sectorul porc și sectorul de lapte. În ambele situații am pregătit câte o schemă de sprijin pe baza noului cadru european, nou cadru Iran, care permite statelor membre să vină în sprijinul fermierilor și să acopere parțial sau total creșterea costurilor generate de creșterea prețurilor la combustibil, la motorină specială.

Pe acest cadru temporal de ajutoare de stat am pregătit două scheme de ajutor, o schemă destinată sectorului suin și una pentru sectorul de lapte. Am notificat Ministerul Finanțelor cu privire la sumele necesare.

Calculul nostru arată un necesar de peste 350 de milioane de lei pentru cele două sectoare. Sectorul de lapte ar putea să beneficieze, în cazul în care găsim și cu Ministerul Finanțelor acele sume necesare și putem să promulgăm o ordonanță de urgență sau proiect de lege, în funcție de situație. Așa cum v-am spus, momentan nu putem să emitem o ordonanță de urgență.

Dar, în cazul în care alte normative s-ar aproba, am veni în sprijinul fermierilor, crescătorilor de bovine, cu o sumă de peste 50 de euro pe cap de bovină, prin această schemă, prin acest ajutor de stat bazat pe cadru temporal Iran.

Iar în cazul sectorului de suine, cu 12 euro pentru îngrășare, minimum 13 euro pentru scroafe. Aici mai trebuie să facem niște calcule, lucrurile nu sunt foarte clare nici pentru mine încă, dar ar trebui să creștem suma la scroafe un pic, dacă reușim să justificăm.

Acest cadru temporal se bazează practic pe acest principiu al creșterii costurilor generate de creșterea prețului la motorină. În sectorul de bovine avem o creștere și putem demonstra că avem creștere de costuri. La sectorul de suine, nefiind impactul atât de mare, acolo trebuie să mai căutăm soluții.

În același timp, am pregătit un proiect de ordonanță de urgență pentru a relua creditul fermierului, acea formă de sprijin care a mai fost în vigoare în perioada cadrului temporal Ucraina.

Aici repetăm, practic, acea formă de sprijin prin care acordăm subvenție pentru acoperirea dobânzii ROBOR, vine în sprijinul schemei și fondurilor de garantare, deci asigurăm și garanție de 80% din suma împrumutată, 80% garanție prin această schemă de sprijin.

Limitarea maximă prevăzută de cadrul temporal este de 50.000 de euro sau 70% din totalul costurilor suplimentare generate de creșterea prețului la motorină.

Deci sunt cele două opțiuni care vor fi la dispoziția fermierului, să aleagă varianta de 50.000 de euro sau 70% din totalul costurilor suplimentare generate de combustibil”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.