Prima pagină » Social » Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna: „Sectorul porc și sectorul lapte” se confruntă cu o situație dificilă pe piață

Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna: „Sectorul porc și sectorul lapte” se confruntă cu o situație dificilă pe piață

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, anunță scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul creșterii costurilor la combustibil, în special la motorină.
Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna: „Sectorul porc și sectorul lapte” se confruntă cu o situație dificilă pe piață
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
20 mai 2026, 12:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Două dintre cele mai afectate sectoare, cel al creșterii porcilor și cel al laptelui, urmează să beneficieze de sprijin financiar în baza cadrului european temporar. Ministerul Agriculturii estimează un necesar de peste 350 de milioane de lei, iar acordarea ajutoarelor depinde de identificarea fondurilor și de adoptarea unor acte normative.

Pentru sectorul de lapte, sprijinul ar putea depăși 50 de euro pe cap de bovină, în timp ce pentru sectorul de suine sunt prevăzute sume de aproximativ 12 euro pentru îngrășare și minimum 13 euro pentru scroafe. În paralel, autoritățile pregătesc reluarea programului „creditul fermierului”, care include subvenționarea dobânzilor și garantarea a 80% din credite.

„Sunt două sectoare care se confruntă cu o situație dificilă pe piață, sectorul porc și sectorul de lapte. În ambele situații am pregătit câte o schemă de sprijin pe baza noului cadru european, nou cadru Iran, care permite statelor membre să vină în sprijinul fermierilor și să acopere parțial sau total creșterea costurilor generate de creșterea prețurilor la combustibil, la motorină specială.

Pe acest cadru temporal de ajutoare de stat am pregătit două scheme de ajutor, o schemă destinată sectorului suin și una pentru sectorul de lapte. Am notificat Ministerul Finanțelor cu privire la sumele necesare.

Calculul nostru arată un necesar de peste 350 de milioane de lei pentru cele două sectoare. Sectorul de lapte ar putea să beneficieze, în cazul în care găsim și cu Ministerul Finanțelor acele sume necesare și putem să promulgăm o ordonanță de urgență sau proiect de lege, în funcție de situație. Așa cum v-am spus, momentan nu putem să emitem o ordonanță de urgență.

Dar, în cazul în care alte normative s-ar aproba, am veni în sprijinul fermierilor, crescătorilor de bovine, cu o sumă de peste 50 de euro pe cap de bovină, prin această schemă, prin acest ajutor de stat bazat pe cadru temporal Iran.

Iar în cazul sectorului de suine, cu 12 euro pentru îngrășare, minimum 13 euro pentru scroafe. Aici mai trebuie să facem niște calcule, lucrurile nu sunt foarte clare nici pentru mine încă, dar ar trebui să creștem suma la scroafe un pic, dacă reușim să justificăm.

Acest cadru temporal se bazează practic pe acest principiu al creșterii costurilor generate de creșterea prețului la motorină. În sectorul de bovine avem o creștere și putem demonstra că avem creștere de costuri. La sectorul de suine, nefiind impactul atât de mare, acolo trebuie să mai căutăm soluții.

În același timp, am pregătit un proiect de ordonanță de urgență pentru a relua creditul fermierului, acea formă de sprijin care a mai fost în vigoare în perioada cadrului temporal Ucraina.

Aici repetăm, practic, acea formă de sprijin prin care acordăm subvenție pentru acoperirea dobânzii ROBOR, vine în sprijinul schemei și fondurilor de garantare, deci asigurăm și garanție de 80% din suma împrumutată, 80% garanție prin această schemă de sprijin.

Limitarea maximă prevăzută de cadrul temporal este de 50.000 de euro sau 70% din totalul costurilor suplimentare generate de creșterea prețului la motorină.

Deci sunt cele două opțiuni care vor fi la dispoziția fermierului, să aleagă varianta de 50.000 de euro sau 70% din totalul costurilor suplimentare generate de combustibil”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia