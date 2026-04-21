Franța pregătește noi ajutoare pentru transportatori, agricultori și marii consumatori, după scumpirea carburanților

Guvernul francez analizează prelungirea și extinderea schemelor de sprijin pentru sectoarele afectate de scumpirea carburanților, datorată tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Roland Lescure, ministrul Economiei, Franța/sursa foto: X
Maria Miron
21 apr. 2026, 10:45, Știri externe

Ministrul Economiei franceze, Roland Lescure, urmează să prezinte în cursul zilei de marți noi propuneri de sprijin pentru luna mai, inclusiv pentru prelungirea ajutoarelor acordate marilor consumatori de combustibil și, posibil, pentru introducerea unor măsuri noi.

„Avem o reuniune cu prim-ministrul în care trebuie să facem propuneri pentru luna mai”, a declarat acesta, citat de Le Figaro, adăugând că nu exclude sprijinirea „altor sectoare”, pe lângă cele deja vizate.

Pescarii, transportatorii, agricultorii și marii consumatori așteaptă anunțurile guvernului, programate pentru finalul zilei de marți, acestea urmând să fie prezentate de primul ministru Sébastien Lecornu.

Impact bugetar estimat la miliarde de euro

Tot marți, Franța a convocat și comitetul de alertă privind finanțele publice, un mecanism oficial prin care autoritățile verifică dacă bugetul statului riscă să deraieze.

„Analizăm impactul potențial al crizei, vorbim de 4 până la 6 miliarde de euro”, a spus șeful economiei franceze, precizând că detaliile vor fi prezentate ulterior parlamentarilor.

Roland Lescure a subliniat că autoritățile acționează „într-o logică de precauție”: nu sunt vizate anulări de cheltuieli, dar unele ar putea fi înghețate.

În același timp, prognoza de creștere economică a fost revizuită în scădere, cu aproape un punct procentual.

Fără creșteri de taxe, dar posibile contribuții excepționale

Oficialul a exclus majorări de taxe, dar a admis că există discuții privind contribuții excepționale pentru companiile care ar fi beneficiat de pe urma crizei.

De asemenea, Franța respinge ideea reducerii TVA la carburanți, după modelul Spaniei, afirmând că o astfel de măsură ar avea efecte limitate. Potrivit ministrului Economiei, „cei care spun că se poate reduce TVA mint francezii. Ce câștigi într-o parte, pierzi în altă parte”.

Prelungirea unor scheme deja existente

Măsurile analizate vizează, în primul rând, prelungirea ajutoarelor deja acordate în Franța pentru sectoarele dependente de combustibil.

Transportatorii rutieri beneficiază de rambursări parțiale ale accizelor la motorină, un mecanism folosit de stat pentru a reduce impactul creșterilor de preț. Pentru agricultori și pescari, autoritățile au aplicat în perioadele de scumpiri accelerate compensații directe și facilități fiscale pentru carburant.

În paralel, pentru companii și profesii cu consum ridicat de combustibil, guvernul a recurs la subvenții temporare sau mecanisme de limitare a costurilor, activate în contexte de criză energetică.

Pe termen lung: electrificarea transporturilor

Dincolo de măsurile de urgență, Lescure a indicat necesitatea unor transformări structurale, în special electrificarea transporturilor. Oficialul francez spune că, deși peste 25% dintre vehiculele vândute în Franța sunt electrice, problema principală rămâne infrastructura de încărcare.

Cu sprijinul Caisse des dépôts et consignations (instituția publică de investiții a statului francez), autoritățile intenționează să extindă rețeaua de stații de încărcare în coproprietăți – adică în blocuri sau ansambluri rezidențiale unde mai mulți proprietari împart aceleași spații (parcări comune, garaje).

Obiectivul este electrificarea a 1,7 milioane de locuri de parcare până în 2035, față de puțin peste 400.000 în prezent.

Programul va fi completat de schema de „leasing social”, destinată gospodăriilor cu venituri reduse, care va fi lansată în luna iulie. Aceasta presupune închirierea pe termen lung a unor mașini electrice la costuri reduse, subvenționate de stat.

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
O salată cu ton sau un Big Mac de la McDonald’s: Ce îngrașă mai mult? Am făcut calculul caloric
CSID
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Promotor