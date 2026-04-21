Franța pregătește noi ajutoare pentru transportatori, agricultori și marii consumatori, după scumpirea carburanților

Ministrul Economiei franceze, Roland Lescure, urmează să prezinte în cursul zilei de marți noi propuneri de sprijin pentru luna mai, inclusiv pentru prelungirea ajutoarelor acordate marilor consumatori de combustibil și, posibil, pentru introducerea unor măsuri noi.

„Avem o reuniune cu prim-ministrul în care trebuie să facem propuneri pentru luna mai”, a declarat acesta, citat de Le Figaro, adăugând că nu exclude sprijinirea „altor sectoare”, pe lângă cele deja vizate.

Pescarii, transportatorii, agricultorii și marii consumatori așteaptă anunțurile guvernului, programate pentru finalul zilei de marți, acestea urmând să fie prezentate de primul ministru Sébastien Lecornu.

Impact bugetar estimat la miliarde de euro

Tot marți, Franța a convocat și comitetul de alertă privind finanțele publice, un mecanism oficial prin care autoritățile verifică dacă bugetul statului riscă să deraieze.

„Analizăm impactul potențial al crizei, vorbim de 4 până la 6 miliarde de euro”, a spus șeful economiei franceze, precizând că detaliile vor fi prezentate ulterior parlamentarilor.

Roland Lescure a subliniat că autoritățile acționează „într-o logică de precauție”: nu sunt vizate anulări de cheltuieli, dar unele ar putea fi înghețate.

În același timp, prognoza de creștere economică a fost revizuită în scădere, cu aproape un punct procentual.

Fără creșteri de taxe, dar posibile contribuții excepționale

Oficialul a exclus majorări de taxe, dar a admis că există discuții privind contribuții excepționale pentru companiile care ar fi beneficiat de pe urma crizei.

De asemenea, Franța respinge ideea reducerii TVA la carburanți, după modelul Spaniei, afirmând că o astfel de măsură ar avea efecte limitate. Potrivit ministrului Economiei, „cei care spun că se poate reduce TVA mint francezii. Ce câștigi într-o parte, pierzi în altă parte”.

Prelungirea unor scheme deja existente

Măsurile analizate vizează, în primul rând, prelungirea ajutoarelor deja acordate în Franța pentru sectoarele dependente de combustibil.

Transportatorii rutieri beneficiază de rambursări parțiale ale accizelor la motorină, un mecanism folosit de stat pentru a reduce impactul creșterilor de preț. Pentru agricultori și pescari, autoritățile au aplicat în perioadele de scumpiri accelerate compensații directe și facilități fiscale pentru carburant.

În paralel, pentru companii și profesii cu consum ridicat de combustibil, guvernul a recurs la subvenții temporare sau mecanisme de limitare a costurilor, activate în contexte de criză energetică.

Pe termen lung: electrificarea transporturilor

Dincolo de măsurile de urgență, Lescure a indicat necesitatea unor transformări structurale, în special electrificarea transporturilor. Oficialul francez spune că, deși peste 25% dintre vehiculele vândute în Franța sunt electrice, problema principală rămâne infrastructura de încărcare.

Cu sprijinul Caisse des dépôts et consignations (instituția publică de investiții a statului francez), autoritățile intenționează să extindă rețeaua de stații de încărcare în coproprietăți – adică în blocuri sau ansambluri rezidențiale unde mai mulți proprietari împart aceleași spații (parcări comune, garaje).

Obiectivul este electrificarea a 1,7 milioane de locuri de parcare până în 2035, față de puțin peste 400.000 în prezent.

Programul va fi completat de schema de „leasing social”, destinată gospodăriilor cu venituri reduse, care va fi lansată în luna iulie. Aceasta presupune închirierea pe termen lung a unor mașini electrice la costuri reduse, subvenționate de stat.