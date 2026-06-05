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Nouă întâlnire la Londra, duminică, pe tema sprijinului pentru Ucraina. Ce lideri europeni participă

Liderii europeni se reunesc duminică la Londra pentru a discuta despre sprijinul pentru Ucraina.
Nouă întâlnire la Londra, duminică, pe tema sprijinului pentru Ucraina. Ce lideri europeni participă
Sorina Matei
05 iun. 2026, 17:58, Știri externe
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Președintele francez Emmanuel Macron va călători duminică la Londra pentru discuții cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Întâlnirea celor mai importanți lideri UE se va concentra pe coordonarea sprijinului suplimentar pentru Ucraina și pe creșterea presiunii asupra Rusiei.
„Această întâlnire le va permite să continue strânsa lor coordonare pe agenda noastră comună de sprijin continuu pentru Ucraina și creștere a presiunii asupra efortului de război al Rusiei”, se arată în comunicat.
„Rusia se confruntă cu un eșec militar, economic și strategic – și persistă, fără succes, pe linia frontului într-un război mortal”, susține Palatul Élysée.
Întâlnirea are loc la scurt timp după consultările recente (inclusiv videoconferința din 22 mai 2026), în care aliații occidentali s-au angajat să își dubleze sprijinul în lunile următoare pentru a asigura o pace justă și de durată.
Liderii reiau discuțiile față în față de la Londra pentru a-și alinia strategiile de securitate colectivă și dinamica diplomatică la nivel european.
„Sunt lucruri foarte importante astăzi. Cred că acestea sunt unitatea dintre Europa și Ucraina, dar și unitatea dintre Europa, Ucraina și Statele Unite”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Keir Starmer a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei și a ajungerii la un acord care să garanteze o pace justă și durabilă.

„Principiile rămân principiile pe care le-am îmbrățișat de foarte, foarte mult timp, și anume că suntem alături de Ucraina. Și de aceea este atât de important să stabilim în mod repetat principiul conform căruia lucrurile importante legate de Ucraina sunt pentru Ucraina”, a declarat prim-ministrul Regatului Unit.

Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice active și a subliniat importanța asistenței suplimentare acordate Ucrainei.

„Acum cred că principala problemă este convergența dintre pozițiile noastre comune – europeni și ucraineni, precum și SUA – pentru a finaliza aceste negocieri de pace și a relua o nouă fază în cele mai bune condiții posibile pentru Ucraina, pentru europeni și pentru securitatea noastră colectivă”, a declarat președintele Franței.

Friedrich Merz a menționat că zilele următoare ar putea fi decisive pentru toată lumea și a subliniat necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei.

„Continuăm să fim fermi alături de Ucraina și să sprijinim țara dumneavoastră, pentru că știm cu toții: destinul acestei țări este destinul Europei. Acesta este motivul pentru care suntem aici, încercând să ne dăm seama ce putem face. Și nimeni nu ar trebui să se îndoiască de sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat cancelarul federal al Germaniei.

Liderii au subliniat că planul de pace trebuie să prevadă integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, garanții de securitate din partea partenerilor și un armistițiu complet.

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