Președintele francez Emmanuel Macron citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung. va călători duminică la Londra pentru discuții cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée,

Întâlnirea celor mai importanți lideri UE se va concentra pe coordonarea sprijinului suplimentar pentru Ucraina și pe creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Această întâlnire le va permite să continue strânsa lor coordonare pe agenda noastră comună de sprijin continuu pentru Ucraina și creștere a presiunii asupra efortului de război al Rusiei”, se arată în comunicat.

„Rusia se confruntă cu un eșec militar, economic și strategic – și persistă, fără succes, pe linia frontului într-un război mortal”, susține Palatul Élysée.

în care aliații occidentali Întâlnirea are loc la scurt timp după consultările recente (inclusiv videoconferința din 22 mai 2026),s-au angajat să își dubleze sprijinul în lunile următoare pentru a asigura o pace justă și de durată.

Liderii reiau discuțiile față în față de la Londra pentru a-și alinia strategiile de securitate colectivă și dinamica diplomatică la nivel european.

„Sunt lucruri foarte importante astăzi. Cred că acestea sunt unitatea dintre Europa și Ucraina, dar și unitatea dintre Europa, Ucraina și Statele Unite”, a subliniat Volodimir Zelenski.