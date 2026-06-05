Nouă întâlnire la Londra, duminică, pe tema sprijinului pentru Ucraina. Ce lideri europeni participă

Keir Starmer a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei și a ajungerii la un acord care să garanteze o pace justă și durabilă.
„Principiile rămân principiile pe care le-am îmbrățișat de foarte, foarte mult timp, și anume că suntem alături de Ucraina. Și de aceea este atât de important să stabilim în mod repetat principiul conform căruia lucrurile importante legate de Ucraina sunt pentru Ucraina”, a declarat prim-ministrul Regatului Unit.
Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice active și a subliniat importanța asistenței suplimentare acordate Ucrainei.
„Acum cred că principala problemă este convergența dintre pozițiile noastre comune – europeni și ucraineni, precum și SUA – pentru a finaliza aceste negocieri de pace și a relua o nouă fază în cele mai bune condiții posibile pentru Ucraina, pentru europeni și pentru securitatea noastră colectivă”, a declarat președintele Franței.
Friedrich Merz a menționat că zilele următoare ar putea fi decisive pentru toată lumea și a subliniat necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei.
„Continuăm să fim fermi alături de Ucraina și să sprijinim țara dumneavoastră, pentru că știm cu toții: destinul acestei țări este destinul Europei. Acesta este motivul pentru care suntem aici, încercând să ne dăm seama ce putem face. Și nimeni nu ar trebui să se îndoiască de sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat cancelarul federal al Germaniei.
Liderii au subliniat că planul de pace trebuie să prevadă integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, garanții de securitate din partea partenerilor și un armistițiu complet.