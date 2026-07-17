Aeroportul care bate toate recordurile. Peste 106 milioane de pasageri într-un singur an

Aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta a fost cel mai aglomerat aeroport din lume anul trecut. Peste 106 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul, potrivit Consiliului Internațional al Aeroporturilor, potrivit Independent.

Atlanta a deținut titlul timp de 22 de ani, până în 2020, când pandemia a redus drastic traficul. Din 2021, aeroportul a revenit pe primul loc și nu l-a mai cedat. Totuși, traficul a scăzut cu 1,6% față de 2024, când fuseseră peste 108 milioane de pasageri.

Dubai și Tokyo completează podiumul

Pe locul doi se află Aeroportul Internațional din Dubai, cu peste 95 de milioane de pasageri. Creșterea a fost de 3,1% față de anul anterior. Aeroportul ar putea coborî în clasament anul viitor. Numărul pasagerilor a scăzut cu peste jumătate, din cauza conflictului dintre Iran și SUA. În primul trimestru din 2026, Dubai a avut 18,6 milioane de pasageri, cu 20,6% mai puțin decât anul trecut.

Tokyo Haneda ocupă locul trei, cu peste 91 de milioane de pasageri și o creștere de 6,7%.

Unde se clasează aeroporturile europene

Londra Heathrow este cel mai aglomerat aeroport din Europa și al șaptelea din lume, cu 84 de milioane de pasageri.

Istanbul îl urmează îndeaproape, la doar 44.000 de pasageri distanță.

Paris, Amsterdam și Madrid completează topul european, fiecare cu peste 68 de milioane de pasageri. La nivel global, traficul aerian a ajuns la 9,8 miliarde de pasageri. Aceștia au tranzitat 2.817 de aeroporturi din peste 180 de țări.

După Atlanta (106,3 milioane de pasageri), Dubai (95,2 milioane) și Tokyo Haneda (91,7 milioane), vin Dallas Fort Worth (85,7 milioane), Shanghai Pudong (85 milioane) și O’Hare Chicago (84,9 milioane).

Heathrow și Istanbul sunt aproape la egalitate, cu 84,5, respectiv 84,4 milioane de pasageri. Clasamentul e completat de Guangzhou Baiyun (83,6 milioane) și Denver (82,4 milioane).