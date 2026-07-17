Ai pompă de căldură, dar facturile nu au scăzut? Combinația care poate aduce economii de peste 1.000 de euro pe an

Peste 28 de milioane de pompe de căldură au fost instalate în Europa, iar interesul pentru aceste sisteme continuă să crească. Pentru multe familii, promisiunea este simplă: renunți la încălzirea tradițională pe gaz, treci la o tehnologie mai eficientă și începi să plătești mai puțin, explică Euronews.

Care este realitatea?

O analiză realizată în Marea Britanie de Energy Saving Trust (EST), pe baza datelor de performanță din 546 de locuințe, a testat aproximativ 1,1 milioane de scenarii în care au fost combinate pompe de căldură, panouri fotovoltaice, baterii de stocare și diferite tipuri de tarife la electricitate. Concluzia este importantă pentru cei care se gândesc la o asemenea investiție: pompa de căldură este doar o piesă dintr-un sistem mai mare.

De ce o pompă de căldură poate să nu-ți reducă factura

Una dintre cele mai interesante constatări privește prețul plătit pentru electricitate. În scenariile analizate, trecerea de la o centrală eficientă pe gaz la o pompă de căldură, fără schimbarea unui tarif standard la electricitate, a adus deseori economii foarte mici sau chiar costuri de funcționare mai mari.

Situația se schimbă atunci când locuința beneficiază de un tarif adaptat pompelor de căldură sau de unul dinamic, în care prețul electricității variază în funcție de momentul zilei.

În aceste condiții, economiile la încălzire au ajuns până la 330 de lire sterline, aproximativ 380 de euro pe an, în scenariile studiate. Cu alte cuvinte, nu contează doar cât de eficientă este pompa de căldură, ci și cât plătești pentru energia pe care aceasta o consumă.

Combinația care poate schimba radical factura

Economiile cele mai mari au apărut atunci când pompa de căldură a făcut parte dintr-un sistem energetic integrat. Panourile fotovoltaice produc o parte din electricitatea necesară locuinței, în timp ce bateria permite stocarea energiei sau încărcarea în perioadele în care electricitatea din rețea este mai ieftină. Energia poate fi apoi consumată atunci când tarifele sunt mai mari.

Combinația dintre pompă de căldură, panouri fotovoltaice, baterie și un tarif potrivit a redus, în general, facturile anuale cu aproximativ 800 de lire sterline, echivalentul a circa 920 de euro. Cele mai performante configurații au depășit economii de 1.000 de lire sterline, aproximativ 1.150 de euro. În cele mai favorabile scenarii, costurile asociate încălzirii au scăzut cu aproape 80%.

Bateria poate fi mai importantă decât pare

Analiza a scos la iveală și un rezultat mai puțin intuitiv. Din perspectiva reducerii facturilor, o baterie de stocare poate funcționa foarte eficient alături de o pompă de căldură, dacă locuința beneficiază de un tarif adecvat. Bateria poate fi încărcată din rețea atunci când electricitatea este ieftină, iar energia acumulată poate alimenta ulterior pompa de căldură în orele cu prețuri ridicate.

În cazul panourilor fotovoltaice, avantajul unei baterii depinde mai mult de tarifele pentru energia injectată în rețea. Dacă proprietarul primește un preț bun pentru surplusul produs, investiția suplimentară într-o baterie poate avea nevoie de mai mult timp pentru a se amortiza.

Nici cel mai bun tarif nu repară o instalație care funcționează prost

Există însă o condiție esențială: pompa de căldură trebuie să fie corect dimensionată și instalată. Analiza EST arată că nici măcar un tarif avantajos nu poate compensa complet performanțele slabe ale unui sistem care nu funcționează eficient.

Caracteristicile locuinței, izolația, dimensionarea instalației și temperatura la care funcționează sistemul pot influența consumul final. Din acest motiv, rezultatele studiului reprezintă scenarii și nu economii garantate pentru fiecare gospodărie.

În cât timp poate fi recuperată investiția

Energy Saving Trust estimează că, în condițiile programelor de sprijin disponibile în Marea Britanie și luând în calcul costul pe care proprietarul l-ar fi suportat oricum pentru înlocuirea unei centrale vechi pe gaz, diferența de investiție pentru o pompă de căldură s-ar putea recupera în doi până la patru ani.

Calculul este însă specific pieței britanice și schemelor de subvenționare disponibile acolo. Pentru o locuință din România, perioada de amortizare poate fi diferită, în funcție de prețul electricității, costul echipamentelor, eficiența energetică a clădirii și eventualele programe de finanțare.

Mesajul principal rămâne însă valabil: înainte de instalarea unei pompe de căldură, calculul nu ar trebui să se oprească la prețul echipamentului. Consumul real al casei, calitatea instalației și costul electricității pot decide dacă investiția va aduce economiile așteptate sau doar va muta cheltuiala de la factura de gaz la cea de curent.