Un nou virus lovește fermele din România. ANSVSA a activat măsuri de urgență în toată țara

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, vineri, măsuri de urgență valabile pe întreg teritoriul României, după confirmarea virusului Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) la ovine din județul Mureș.

Decizia a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Centrul Național de Combatere a Bolilor, în contextul apariției focarului de PMR și al evoluției focarelor active de Pestă Porcină Africană.

Printre măsurile dispuse se numără instituirea unei carantine interne de 30 de zile pentru oi și capre. Planurile de aplicare vor fi stabilite la nivel județean de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență. Restricțiile pot fi modificate în funcție de situația epidemiologică.

Autoritățile le solicită crescătorilor de animale să respecte regulile de biosecuritate și să anunțe imediat medicii veterinari dacă observă semne de boală sau mortalitate.

ANSVSA avertizează că transporturile de animale fără documente sanitare veterinare sau realizate cu mijloace de transport neautorizate vor fi sancționate. Pe lângă amenzi, autoritățile pot dispune confiscarea animalelor și a vehiculelor folosite la transport.

În perioada 10-17 iulie, inspectorii DSVSA Satu Mare au efectuat 91 de controale în exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare. În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni: o amendă de 2.400 de lei și un avertisment, ambele pentru înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

În Uniunea Europeană evoluează în prezent 71 de focare de gripă aviară și 134 de focare de pestă porcină africană. În județul Satu Mare sunt în vigoare restricții sanitar-veterinare din cauza focarelor de pestă porcină africană din localitățile Bocicău și Craidorolț.

Medicii veterinari vor continua controalele în exploatațiile din județ pentru depistarea animalelor care prezintă semne ale unor boli transmisibile. Proprietarii au obligația să permită accesul echipelor de control și să asigure condițiile necesare examinării animalelor.