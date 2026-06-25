ANSVSA: Ferrero România retrage de pe piață un lot de Nutella Croissant congelat. Posibil risc de fragment de metal

„Ferrero România retrage voluntar de pe piață un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca măsură de precauție, din cauza unui posibil risc de prezență a unui corp străin – un fragment de metal”, a scris Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) într-o postare pe Facebook.

ANSVSA le recomandă consumatorilor să verifice produsele cumpărate și să nu consume produsul vizat.

Lotul retras este Nutella Croissant congelat, produs de Fresystem S.p.A. din Italia, cu codul EAN 8000500413654, lot de producție L126Z39 și data expirării 06.05.2027. Produsul are gramajul T4x12, respectiv 12x340g, și a fost comercializat prin Lidl și Kaufland.

ANSVSA precizează că doar acest lot este vizat, iar alte loturi nu sunt afectate.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze la magazinul de unde l-au achiziționat pentru rambursarea banilor sau să îl distrugă. Termenul-limită este 15 iulie 2026.

Potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea a fost făcută preventiv, ca parte a politicii companiei privind siguranța alimentară.