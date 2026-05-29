ANSVSA: Lot de salată de icre cu hering, retras din magazinele Profi în urma contaminării cu Listeria

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare a unui lot de salată de icre cu hering și ceapă, după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Măsura a fost inițiată voluntar de producătorul NEGRO 2000 SRL și are caracter preventiv, pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Ce produs este vizat

Rechemarea vizează produsul „Gustări Pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, ambalat la 70 de grame. Produsul este fabricat de NEGRO 2000 SRL.

Lotul vizat este 1363PB. Data de expirare înscrisă pe ambalaj este 25 iunie 2026.

Potrivit ANSVSA, motivul retragerii îl reprezintă identificarea prezenței bacteriei Listeria monocytogenes.

Recomandări pentru consumatori

Autoritatea le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume.

Produsul poate fi returnat în orice magazin Profi. Contravaloarea va fi restituită integral consumatorilor.

Pentru returnare este necesară prezentarea bonului fiscal.

În ce județe a fost comercializat produsul

Conform informațiilor transmise de ANSVSA, produsul a fost distribuit în mai multe magazine Profi din județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

Consumatorii care doresc informații suplimentare pot contacta producătorul la numărul de telefon 0720.461.752 sau la adresa de e-mail [email protected].