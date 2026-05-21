Ai cumpărat fistic de la Metro? ANSVSA spune să nu-l consumi și să-l returnezi până pe 21 iunie

Metro Cash & Carry România a inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea de la clienți a două produse din gama Metro Chef, la sesizarea furnizorului Orlando Import-Export 2001 SRL.

Motivul rechemării este detectarea ocratoxinei A în concentrații care depășesc limitele legale. Ocratoxina A este o micotoxină produsă de mucegaiuri, cu potențial toxic pentru rinichi și cu proprietăți posibil cancerigene.

Produsele vizate

Primul produs este Metro Chef Fistic Decojit Granule (500 g), cod de bare 5948792056537. Loturile vizate: L0104267, L1102267, L1103267, L2502267 și L2901267. Datele de expirare sunt între ianuarie și aprilie 2027.

Al doilea produs este Metro Chef Fistic Decojit Pudră (500 g), cod de bare 5948792056544. Loturile vizate: L0202267, L21042610, L2801267 și L2904267. Datele de expirare sunt între ianuarie și aprilie 2027.

Ce trebuie să faci

Dacă ai cumpărat oricare dintre aceste produse, ANSVSA recomandă să nu le consumi. Ele pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din România până pe 21 iunie 2026, iar contravaloarea va fi restituită.

Pentru informații suplimentare: [email protected] sau 0374.115.555.