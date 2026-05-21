Trei răspunsuri fatale la interviul de angajare: ce să nu spui niciodată

Un student la MBA cu un CV impecabil continua să fie respins după fiecare interviu. Problema nu era experiența, ci ceea ce spunea. Suzy Welch, profesor, a identificat trei răspunsuri care îi elimină pe candidați înainte ca angajatorul să apuce să se gândească.
Andreea Tobias
21 mai 2026, 19:14, Social
Suzy Welch, absolventă de Harvard și autoare a trei bestselleruri, spune că piața muncii de astăzi nu iartă răspunsurile nepregătite. „Odată ce ai intrat pe ușă, fiecare răspuns trebuie să fie perfect”, avertizează ea.

Iată cele trei răspunsuri care te pot costa locul de muncă înainte să-l obții.

„Vreau să-mi deschid propria afacere într-o zi”

Pare un semn de ambiție. Recrutorii îl aud altfel: îți planifici plecarea înainte să treci pragul.

Welch explică logica din spatele reacției: companiile investesc în formarea unui angajat nou timp de aproximativ trei ani înainte ca acesta să devină rentabil. Un candidat care anunță că vrea să plece transmite că nu merită investiția, notează CNBC.

Varianta corectă: „Obiectivul meu este să ajung într-o poziție de conducere, manifestându-mi ambiția chiar aici, în compania dumneavoastră”.

„Prețuiesc echilibrul dintre viața profesională și cea personală”

Welch nu contestă că echilibrul contează. Problema apare când devine răspunsul central la întrebarea despre motivație.

Cercetările Becoming You Labs arată că 65% din Generația Z identifică grija față de sine ca valoare principală. Dar recrutorii vor să audă că ești motivat de creștere și performanță, nu de timp liber.

Varianta mai puternică: „Îmi pasă de bunăstare, dar sunt motivat cel mai mult de creștere, excelență și de a face parte dintr-o echipă performantă”.

„Am fost concediat la disponibilizări”

Sună neutru și onest. Nu este.

Directorii cu experiență știu că în multe valuri de concedieri, angajații valoroși sunt redistribuiți intern. Când cineva spune că a fost concediat fără alte detalii, prima întrebare nespusă este: de ce nu a fost păstrat?

Răspunsul trebuie completat cu context: de ce competențele tale nu mai erau aplicabile în noua structură a companiei sau ce ai învățat din experiență.

Welch sugerează și o formulă dezarmantă: „Concedierile m-au învățat că trebuie să-ți extinzi constant expertiza, pentru că mediul de afaceri se schimbă mereu”.

Întrebarea-filtru pe care Welch o recomandă înainte de orice răspuns: Acest răspuns arată că vreau să fiu aici, să cresc aici și să reușesc aici? Dacă nu, regândește-l.

