Bărbat atacat de urs în județul Bistrița-Năsăud

ISU Bistrița-Năsăud a anunțat că pompierii au fost sesizați joi după-amiază despre faptul că o persoană a fost atacată de un urs.

Bărbatul ar fi fost atacat în afara localității Bichigiu, într-o zonă greu accesibilă, aflată la aproximativ 1,5 km de cea mai apropiată cale de acces.

Conform pompierilor, victima este conștientă și cooperantă, dar cu leziuni la un picior.

La fața locului se deplasează un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și jandarmi.

Intervenția este în desfășurare.