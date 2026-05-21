A fost găsit trupul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania

La trei zile după prăbușirea unei clădiri de locuințe din orașul Görlitz, din landul Saxonia, a fost găsit trupul neînsuflețit al celei de-a doua românce dispărute sub dărâmături.

„Victima este femeia de 26 de ani din România, dată anterior dispărută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck, pentru BILD.

Trupul acesteia a fost descoperit în jurul orei 14:00 printre dărâmături.

O altă româncă, în vârstă de 25 de ani, fusese găsită moartă miercuri seară. Potrivit Berliner Zeitung, femeia a fost găsită cu ajutorul unui câine de căutare.

Căutările continuă pentru un bărbat dispărut

După găsirea celei de-a doua victime, echipele continuă căutările pentru un bărbat de 48 de ani, cu cetățenie germană și bulgară, care este în continuare dispărut.

Clădirea, în care se aflau apartamente de închiriat și locuințe de vacanță, s-a prăbușit luni seară, din cauze încă neclare. Inițial, mai multe persoane au fost date dispărute, însă ulterior s-a stabilit că doi turiști erau încă în drum spre clădire în momentul incidentului.

Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu, a declarat că prăbușirea pare să fi fost provocată de o explozie de gaz. Potrivit poliției, o scurgere de gaz a fost descoperită la câteva ore după prăbușire.