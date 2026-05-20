Un sistem Patriot va fi desfășurat de Germania în sud-estul Turciei. Anunțul făcut de Ankara

Germania va trimite un sistem de apărare antirachetă Patriot în sud-estul Turciei, pentru o misiune de șase luni, începând din luna iunie, anunță ministerul turc al Apărării.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mai 2026, 13:55, Știri externe
Germania va desfășura un sistem de apărare antirachetă Patriot în sud-estul Turciei, pentru o misiune de șase luni, a anunțat miercuri ministerul turc al Apărării.

Potrivit Reuters, sistemul Patriot va fi trimis de Berlin în vederea înlocuirii unui sistem desfășurat în cadrul măsurilor NATO în sud-estul Turciei, cu scopul de a consolida apărarea aeriană pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

„Activitățile legate de sistemele de apărare aeriană desfășurate în țara noastră sunt planificate în coordonare cu țările aliate și sunt evaluate periodic în contextul actual al securității. Pe lângă sistemul spaniol de apărare aeriană Patriot care funcționează în țara noastră, unul dintre cele două sisteme Patriot suplimentare solicitate de NATO ca urmare a conflictelor dintre SUA, Israel și Iran va fi furnizat de Germania. Se preconizează că această schimbare va fi finalizată în luna iunie, iar sistemul respectiv (cel trimis de Germania – n.r.) va funcționa timp de aproximativ șase luni. Procesul va fi desfășurat în coordonare cu aliații, în conformitate cu evaluările actuale de securitate”, se arată în comunicatul emis de ministerul turc al Apărării.

Informația vine în contextul în care în luna martie, Ankara anunța că un sistem Patriot american a fost desfășurat în sud-estul Turciei, în apropierea unei baze radar NATO, în fața amenințărilor cu rachete din partea Iranului.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, apărarea NATO a interceptat patru rachete balistice lansate din Iran în timpul războiului.

Momentan, Turcia nu dispune de sisteme complete de apărare aeriană, fiind nevoită să se bazeze pe sistemele NATO desfășurate în regiune pentru sprijin.

