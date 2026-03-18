NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik

Potrivit informațiilor transmise de i24news, NATO a desfășurat la Incirlik sisteme moderne Patriot PAC-3, special concepute pentru interceptarea rachetelor balistice. Acestea completează unitățile deja existente PAC-2, operate de forțe spaniole, crescând capacitatea de apărare aeriană în regiune.

De asemenea, o altă baterie Patriot fusese deja instalată anterior în zona Malatya, consolidând rețeaua defensivă din sudul țării.

Desfășurarea vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu, în special în contextul conflictului care implică Iranul și aliații occidentali. Baza de la Incirlik este una dintre cele mai importante facilități NATO din regiune, fiind utilizată pentru operațiuni aeriene și logistice strategice.

Prin această măsură, Alianța urmărește să își întărească capacitatea de reacție și să protejeze infrastructura militară și aliații din zonă.