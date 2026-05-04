Mark Rutte, după ce Trump a anunțat retragerea trupelor din Germania: Europa a înțeles mesajul

„A existat o oarecare dezamăgire din partea SUA, dar europenii au ascultat. Acum se asigură că toate acordurile bilaterale privind bazele militare sunt implementate”, a declarat Rutte luni în marja summitului Comunității Politice Europene, notează Reuters.

Președintele Donald Trump a criticat anterior mai multe state membre NATO pentru sprijinul insuficient acordat Statelor Unite în războiul împotriva Iranului, iar vineri, administrația Trump a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania.

Dintre statele NATO, Spania a menținut o poziție fermă de opoziție, interzicând Statelor Unite utilizarea bazelor sale împotriva Iranului. Cu toate acestea, mai multe state aliate precum Muntenegru, Croația, Portugalia, Grecia, Italia, Regatul Unit, Franța și Germania și-au pus la dispoziție bazele în sprijinul Washingtonului.

Rutte a mai subliniat că tot mai multe state europene își poziționează echipamente militare, precum nave de deminare, în apropierea Golfului, în perspectiva deblocării Strâmtorii Ormuz, după finalizarea unui acord de pace.