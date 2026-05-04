Eurodeputat: Tarifele lui Trump pentru mașini UE vizează Germania

Decizia președintelui Donald Trump de a impune tarife de 25% pentru automobilele din Uniunea Europeană este una politică și ar viza în mod direct industria auto germană, susține eurodeputatul Bernd Lange, citat de Euronews.
Victor Dan Stephanovici
04 mai 2026, 11:42, Economic

Afirmațiile vin într-un moment tensionat în relația comercială dintre SUA și UE, după criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz la adresa poziției Washingtonului privind conflictul cu Iran, mai arată Euronews.

Acuzații de decizie politică, nu economică

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, a declarat că nu există motive economice sau legale pentru introducerea acestor tarife. Potrivit acestuia, măsura ar fi direcționată în special împotriva producătorilor auto germani, într-un moment în care administrația americană își intensifică presiunile asupra Europei. Noile tarife ar putea încălca plafonul de 15% stabilit prin acordul comercial încheiat în 2025 între Ursula von der Leyen și Donald Trump, la Turnberry. Acordul fusese deja pus sub semnul întrebării în mai multe rânduri, pe fondul tensiunilor comerciale și al unor divergențe politice, inclusiv după declarațiile privind Groenlanda și politica de securitate.

UE ia în calcul măsuri de răspuns

Oficialii europeni analizează acum opțiuni de răspuns, inclusiv introducerea unor contramăsuri comerciale, precum taxe de retorsiune sau restricții la export. Bernd Lange a subliniat că Uniunea Europeană dispune de instrumente pentru a reacționa la presiuni economice externe și că toate opțiunile sunt în discuție. Statele membre nu au însă o poziție unitară. Franța susține o linie mai dură în negocieri, în timp ce Germania a fost până recent mai rezervată în privința unor măsuri ferme. Totuși, potrivit oficialului german, poziția Berlinului ar putea începe să se schimbe în contextul noilor amenințări comerciale.

