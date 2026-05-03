Prima pagină » Știri externe » Decizia SUA de retragere a unor soldați americani din Germania, criticată de doi republicani: Transmite un „semnal greșit” lui Putin

Decizia SUA de retragere a unor soldați americani din Germania, criticată de doi republicani: Transmite un „semnal greșit” lui Putin

Decizia anunțată în această săptămână de către Pentagon privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, este aspru criticată chiar din interiorul Partidului Republican. Roger Wicker și Mike Rogers avertizează că un astfel de demers transmite un „semnal greșit” Rusiei.
Decizia SUA de retragere a unor soldați americani din Germania, criticată de doi republicani: Transmite un „semnal greșit” lui Putin
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
03 mai 2026, 12:58, Știri externe

Roger Wicker, care conduce Comisia pentru forțele armate din Senat, și Mike Rogers, care conduce Comisia pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, au declarat că decizia SUA privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania transmite un „semnal greșit” Rusiei. Aceștia subliniază că în loc să fie retrase, trupele ar trebui mutate mai spre est, potrivit BBC.

Într-o declarație comună, cei doi republicani de rang înalt au afirmat că sunt „foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania” și că „reducerea prematură a prezenței americane în Europa înainte ca aceste capacități să fie pe deplin realizate riscă să submineze efectul de descurajare și să transmită un semnal greșit lui Vladimir Putin”.

„În loc să retragă complet forțele de pe continent, este în interesul Americii să mențină o forță de descurajare puternică în Europa prin mutarea acestor 5.000 de soldați americani spre est”, se mai arată în declarația comună a celor doi, potrivit sursei citate.

Decizia SUA privind Germania, după critici ale lui Merz la adresa Washingtonului pe tema războiului din Iran

Măsura luată de Washington vine după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că a afirmat că Statele Unite au fost „umilite” de negociatorii iranieni în cadrul discuțiilor pentru încheierea războiului.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a afirmat că ar putea avea loc reduceri mai mari de 5.000 de soldați americani, însă fără a oferi detalii.

„Vom reduce drastic efectivele, și reducerea va fi mult mai mare decât 5.000 de soldați”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a sugerat, de asemenea, retragerea trupelor americane din Italia și Spania.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor