Două tinere au murit pe o barcă cu migranți, care încercau să ajungă din Franța în Marea Britanie

Se crede că cele două tinere cu vârsta de 20 de ani, de origine sudaneză au murit, duminică, în timp ce încercau să ajungă din timp ce încercau să ajungă din nordul Franței în Marea Britanie, într-o barcă de dimensiuni mici, în care se aflau 82 de migranți, potrivit AFP, citată de France24.

Barca a plecat în larg, în noaptea de sâmbătă spre duminică, însă „motorul nu a pornit” și ambarcațiunea a început să plutească în derivă, a declarat a declarat Christophe Marx, un oficial regional al Guvernului francez.

Un număr de 17 persoane au fost salvate de pe mare, și duse în portul Boulogne-sur-Mer, din nordul Franței.

Ceilalți 65 de migranți, găsiți morți

Ceilalți 65 de migranți au fost găsiți morți în barca eșuată pe o plajă de lângă Hardelot, la aproximativ 12 kilometri sud de Boulogne-sur-Mer, potrivit reprezentantului guvernului francez.

Dintre supraviețuitori, trei au suferit răni grave, suferind inclusiv de arsuri. Aceștia au fost duși la spital. Ceilalți 14 au avut răni moderate.

„Aceștia sunt îngrijiți medical și vor fi interogați de poliția de frontieră pentru a se stabili cine este responsabil pentru această trecere ilegală”, a declarat Marx.

El a precizat că o anchetă va confirma naționalitatea victimelor.

A treia tragedie de acest gen din ultima lună

Aceasta este cea de-a treia tragedie de acest gen. La începutul lunii trecute, doi migranți au murit în timp ce încercau să ajungă în Marea Britanie. Nouă zile mai târziu și-au pierdut viața alți 4, doi bărbați și două femei, care au fost luați de curenți.

Potrivit AFP, cel puțin 29 de migranți au murit anul trecut pe mare, în această regiune. Reamintim că, luna trecută, Franța și Marea Britanie au semnat un nou acord, pe trei ani, privind operațiunile de securitate menite să oprească traversările.

Franța va crește numărul de polițiști și jandarmi care patrulează pe coastă, în timp ce guvernul britanic își va mări contribuția la costuri.