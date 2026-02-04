Prima pagină » Știri externe » Curtea Supremă din Marea Britanie: bărbații care se identifică cu femei nu au ce căuta în închisorile pentru femei

Un grup pentru drepturile femeilor a repurtat o victorie colosală în fața Curții Supreme din Marea Britanie. Curtea a acceptat revizuirea judiciară potrivit căreia bărbații biologici care se identifică drept femei nu au ce căuta în închisorile pentru femei. Avocatul grupării a spus, printre altele, că femeile deținute sunt folosite pe post de pioni pentru câștig electoral și nimic mai mult.
Luiza Moldovan
04 feb. 2026, 17:00, Știri externe

Victorie la Curtea Supremă din Marea Britanie, acolo unde grupul de susținere a drepturilor femeilor „For Women Scotland” a lansat o revizuire judiciară împotriva regulilor sistemului penitenciar din Scoția, care permit bărbaților biologici să execute pedepse în închisori pentru femei, doar dacă aceștia se identifică drept femei.

Cazul a fost audiat la Curtea de Sesiuni din Edinburgh marți 3 februarie.

Potrivit avocatului care reprezintă grupul, guvernul de stânga al Partidului Național Scoțian tratează femeile deținute ca pe niște „pioni pentru câștig politic” și adoptă o abordare „orwelliană” a egalității.

Bărbații la femei ar face ca închisorile să nu mai fie unisex

„Toate femeile sunt egale, dar bărbații care se identifică drept femei sunt mai egali decât ceilalți”, a spus avocatul.

Un alt argument al Apărării a fost că politica actuală a avut argumente avansate dar „o lipsă totală de substanță juridică” și ignoră interesele femeilor care au fost supuse abuzurilor bărbaților.

Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului a declarat că, dacă bărbaților biologici li s-ar permite să-și ispășească pedepsele în închisorile pentru femei, astfel de unități nu ar mai fi considerate spații „unisex”.

Guvernul să ia măsuri pentru persoanele trans

Este de datoria guvernului să se asigure că sunt respectate drepturile tuturor în gestionarea spațiilor închisorilor din Scoția, iar asta include, în mod crucial, drepturile femeilor deținute la siguranță, intimitate și demnitate.

Dacă acest lucru presupune luarea de măsuri personalizate pentru deținutele trans, atunci asta este ceea ce trebuie să se întâmple.

Regulile actuale prevăd că „atunci când personalul are suficiente informații pentru a lua o decizie că o persoană trans poate fi cazată în siguranță, aceasta va fi plasată într-o unitate care corespunde genului declarat al acesteia”.

Alte audieri și depuneri sunt așteptate în următoarele săptămâni, pe măsură ce contestația continuă.

