UE aprobă detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei

Inițiativa, convenită de liderii UE în luna decembrie, este menită să acopere cea mai mare parte a nevoilor financiare ale Kievului în perioada 2026–2027 și să sprijine continuarea luptei împotriva invaziei Rusiei, scrie Reuters.

Textul acordului nu a fost disponibil imediat, însă Consiliul UE a precizat într-un comunicat că două treimi din fonduri vor fi alocate ajutorului militar, iar o treime va merge către sprijin bugetar general.

În ceea ce privește ajutorul militar, acordul stipulează că Ucraina ar trebui să folosească împrumutul în principal pentru a achiziționa armament din Ucraina sau din Uniunea Europeană, însă poate cumpăra și din alte state, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

„Produsele de apărare ar trebui, în principiu, să fie achiziționate doar de la companii din UE, Ucraina sau din țările SEE-EFTA.

În cazul în care nevoile militare ale Ucrainei impun livrarea urgentă a unui produs de apărare care nu este disponibil în UE, Ucraina sau într-o țară SEE-EFTA, se vor aplica o serie de derogări specifice”, a transmis Consiliul UE.

Acordul necesită, de asemenea, aprobarea Parlamentului European. Diplomații au declarat că speră ca aceasta să fie acordată rapid, pentru a permite Comisiei Europene să înceapă împrumuturile de pe piețe și să efectueze o primă plată către Ucraina la începutul lunii aprilie.

Liderii UE au convenit în decembrie să finanțeze acest împrumut prin împrumuturi comune ale Uniunii, renunțând la un plan care prevedea utilizarea activelor rusești înghețate în blocul comunitar.