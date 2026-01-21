Parlamentul European a aprobat „cooperarea consolidată” pentru sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei

Miercuri, Parlamentul European a aprobat decizia Consiliului de a aplica procedura de cooperare consolidată pentru a acorda Ucrainei un împrumut de sprijin de 90 de miliarde de euro.

Împrumutul a fost convenit în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului European de la Bruxelles din 18 decembrie 2025 și prezentat de Comisia Europeană pe 14 ianuarie 2026, se arată în comunicat.

Din cauza faptului că Cehia, Ungaria și Slovacia nu au susținut împrumutul, acordul a fost adoptat prin procedura de cooperare consolidată.

În conformitate cu tratatele Uniunii, procedura necesită aprobarea Parlamentului European. Procedura a fost aprobată cu 499 de voturi pentru, 135 împotrivă și 24 de abțineri.

Marți, eurodeputații au decis să accelereze aprobarea împrumutului și a propunerilor, care trebuie acum să fie convenite între Parlament și Consiliu prin procedura legislativă ordinară.

În decembrie, Consiliul European a decis să acorde acest sprijin decisiv de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile bugetare și militare ale Ucrainei pentru anii următori.

Acest sprijin va lua forma unui împrumut cu recurs limitat de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, cunoscut sub denumirea de împrumut pentru sprijinirea Ucrainei.

Sprijinul va fi structurat în două componente: aproximativ două treimi, adică 60 de miliarde de euro, vor fi alocate asistenței militare, iar 30 de miliarde, va fi sub formă de sprijin bugetar general.

Sprijinul va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Mai mult, cu ajutorul lui se va sigura funcționării statului și a serviciilor publice de bază.

Acordul face parte din „cooperarea consolidată”, un mecanism prin care statele membre pot lucra împreună în anumite domenii atunci când UE nu poate atinge obiectivele într-un timp rezonabil.