Parlamentul European a semnat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Aprobarea Consiliului European, încă în așteptare

Parlamentul European a făcut marți un pas important pentru acordarea unui sprijin financiar major Ucrainei, după ce președinta instituției, Roberta Metsola, a semnat documentele pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Fondurile ar urma să ajute Ucraina să își mențină serviciile publice și capacitatea de apărare în perioada aceasta de haos, având în vedere că războiul încă este în desfășurare, scrie Kyiv Post.

„Tocmai am semnat împrumutul de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro în numele Parlamentului European”, a anunțat Roberta Metsola pe X.

Decizia Parlamentului European nu este însă suficientă pentru aplicarea măsurii. Împrumutul trebuie aprobat în unanimitate de Consiliul European. Momentan, acest aspect rămâne incert.

Unele state membre ale Uniunii au transmis deja că ar putea bloca inițiativa, ceea ce ar putea întârzia acordarea sprijinului financiar.

În aceeași perioadă, președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a efectuat o nouă vizită la Kiev pentru a transmite sprijinul Uniunii Europene.

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma că Europa este alături de Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil față de lupta justă a Ucrainei”, a scris Von der Leyen pe X.

Împrumutul a fost convenit la nivel politic încă din 2025 și ar urma să fie finanțat prin împrumuturi contractate de Uniunea Europeană pe piețele internaționale. Sumele ar fi garantate din bugetul comunitar și ar acoperi perioada 2026-2027.

Veto-ul Ungariei și conducta Druzhba

Guvernul din Ungaria a anunțat însă că ar putea bloca aprobarea finală până la rezolvarea unor dispute legate de livrările de petrol.

Autoritățile de la Budapesta susțin că reluarea transportului prin conducta Druzhba reprezintă o condiție extrem de importantă pentru ca ei să susțină acordul.

Șeful Consiliul European, António Costa, a spus că instituțiile europene încearcă să medieze aceste neînțelegeri și să găsească o soluție acceptată de toate statele membre.

„Desigur, atunci când un stat membru are anumite probleme cu o altă țară, o țară terță, instituțiile europene sunt cele care trebuie să sprijine statele membre respective și să rezolve aceste probleme”, a declarat António Costa în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit lui, Ucraina ar urma să prezinte în perioada următoare o evaluare tehnică privind lucrările necesare pentru refacerea conductei care a fost afectată de atacuri, astfel încât negocierile să poată continua.

Planul de finanțare rămâne unul dintre cele mai mari pachete de sprijin oferite Ucrainei de la începutul războiului. Aplicarea lui, însă, depinde de acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.