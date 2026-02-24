Președintele Consiliului European critică „lipsă de respect” a Ungariei față de împrumutul acordat Ucrainei

Președintele Consiliului European, António Costa, a acuzat Ungaria că manifestă „lipsă de respect” față de decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce Budapesta a blocat plata, deși inițial fusese de acord în decembrie anul trecut.

„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, și anume să acordăm împrumutul de 90 de miliarde de euro Ucrainei”, a declarat António Costa la Kiev, unde se află pentru a marca cei patru ani de război în Ucraina, relatează POLITICO.

„Și nimeni nu poate ignora decizia Consiliului European.”, a mai declarat acesta.

Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro din cauza unei dispute cu Ucraina privind un oleoduct care leagă Rusia de Europa Centrală.

Ungaria susține că Ucraina refuză să îl exploateze în încercarea de a provoca o criză energetică. Kievul insistă că oleoductul este inactiv din cauza unui atac venit din partea Rusiei.

„Am discutat, am negociat, am căzut de acord și acum trebuie să ne respectăm angajamentele”, a mai declarat Costa despre finanțare.

Președintele Consiliului a adăugat că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut”.