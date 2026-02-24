Prima pagină » Breaking News » Tentativă de asasinat în Serbia. Au fost vizați președintele țării și rudele sale

Tentativă de asasinat în Serbia. Au fost vizați președintele țării și rudele sale

O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.
Petru Mazilu
24 feb. 2026, 14:50, Știri externe

Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a transmis Ministerul de Interne. În plus, cei arestați sunt suspectați că au încercat să răstoarne actuala administrație.

Suspecții sunt doi bărbați au fost arestați în noaptea de luni spre marți la Kraljevo, în sudul Serbiei. Potrivit autorităților, bărbații au vârste de 51 și 43 de ani.

„Sunt suspectați că au organizat, între decembrie 2025 și februarie 2026, o schimbare violentă a ordinii constituționale a Serbiei și răsturnarea celor mai înalte organe de stat, pregătind achiziționarea de arme și un atentat la viața și integritatea fizică a președintelui Republicii Serbia, a soției și copiilor acestuia, pentru a-i priva de viață, precum și un atac asupra membrilor Ministerului de Interne al Republicii”, au transmis autoritățile sârbe.

Identitatea celor doi bărbați și alte amănunte despre anchetă nu au fost făcute publice.

