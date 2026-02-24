Prima pagină » Știrile zilei » Slovacia: Opoziția îl acuză pe premierul Fico de trădare după ce a oprit livrările de energie către Ucraina

Slovacia: Opoziția îl acuză pe premierul Fico de trădare după ce a oprit livrările de energie către Ucraina

Opoziția din Slovacia a anunțat că îl va da în judecată pe premierul Robert Fico. Formațiunile îl acuză de abuz în serviciu, trădare și terorism, după decizia guvernului de la Bratislava de a opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina.
sursa: pixabay
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 15:50, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Branislav Gröhling, președintele Partidului Libertate și Solidaritate. Potrivit oficialului, plângere penală îl vizează pe premierul Robert Fico, care este acuzat de abuz de putere, trădare, terorism și încălcarea obligațiilor privind administrarea bunurilor publice, informează Politico

Parlamentarul Karol Galek, a acuzat guvernul Fico că deschide „un nou front” împotriva Ucrainei și că se aliniază intereselor ruse. Acesta a susținut că sistarea livrărilor de energie către Ucraina va afecta sever civilii și funcționarea spitalelor. 

Luni, guvernul de la Bratislava a întrerupt tranzitul de energie către Ucraina, ca reacție la ceea ce consideră a fi refuzul Ucrainei de a relua tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, una dintre principalele surse de aprovizionare cu petrol pentru Slovacia și Ungaria.

Kievul susține că  această conductă a fost avariată în urma unui atac aerian rusesc la sfârșitul lunii ianuarie și că se află în prezent în proces de reparații, însă Fico consideră că tranziturile de petrol nu au fost reluate din motive politice. 

În dispută s-a implicat și Ungaria care a blocat un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europeană împotriva Rusiei, precum și împrumutul de 90 de miliarde de euro.

