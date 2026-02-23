Slovacia oprește livrările de urgență de energie electrică către Ucraina

Livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria au fost întrerupte din 27 ianuarie, după ce, potrivit oficialilor ucraineni, atacurile cu drone rusești au avariat conducta Drujba, care transportă țițeiul rusesc pe teritoriul Ucrainei și în Europa Centrală, potrivit AP.

Cele două țări cele mai pro-ruse din Uniunea Europeană au acuzat Ucraina că a blocat în mod deliberat livrările de petrol. Acestea au beneficiat de o derogare temporară de la politica UE care interzice importurile de petrol rusesc.

Prim-ministrul populist slovac Robert Fico a declarat că decizia de luni a fost luată după ce Zelenski a refuzat să discute problema cu el până după miercuri.

„Având în vedere gravitatea situației și starea de urgență petrolieră declarată în Slovacia, suntem obligați să luăm imediat prima măsură reciprocă. Aceasta va fi ridicată imediat după reluarea tranzitului de petrol către Slovacia”, a declarat Fico într-un comunicat.

„Începând de astăzi, dacă partea ucraineană se va adresa Slovaciei cu o cerere de asistență pentru stabilizarea rețelei energetice ucrainene, aceasta nu va primi o astfel de asistență”, a spus el.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a făcut apel la ambele țări „să se angajeze într-o cooperare constructivă și un comportament responsabil”.

Opoziția slovacă a condamnat decizia

Fico a amenințat că va lua măsuri suplimentare dacă transporturile nu vor fi reluate, inclusiv încetarea sprijinului pentru aspirația Ucrainei de a deveni membru al UE.

Slovacia și Ungaria au contestat Ucraina, susținând că conducta Drujba era pregătită pentru transportul petrolului, fără a prezenta dovezi.

„Serviciile noastre de informații raportează că conducta de petrol din Ucraina este funcțională”, a spus Fico. „Ambasadorului nostru la Kiev nu i s-a permis încă să viziteze partea din conducta de petrol pe care partea ucraineană susține că este avariată”.

Liderul slovac a afirmat că oprirea livrărilor de petrol a fost „o decizie pur politică, cu scopul de a șantaja Slovacia”, deoarece opiniile sale cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei diferă de curentul principal din Europa.