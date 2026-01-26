Prima pagină » Știri externe » Un sat din Slovacia s-a săturat de statutul de patrimoniu UNESCO

Micul sat Vlkolínec din Slovacia vrea să renunțe la statutul de patrimoniu mondial UNESCO. O decizie șocantă pentru o distincție considerată onoare supremă la nivel global.
Satul izolat din munții Fatra Mare s-a săturat de turiștii curioși. Statutul de patrimoniu mondial a transformat așezarea într-un „muzeu în aer liber mort”, se plâng locuitorii rămași, scrie Bild.

Vlkolínec a primit titlul de patrimoniu cultural mondial acum peste 30 de ani. Satul are 43 de case colorate cu pereți din lemn. Este unul dintre ultimele sate autentice de acest fel din Carpați.

UNESCO descrie Vlkolínec ca „o așezare medievală remarcabil de bine conservată”. Organizația laudă „arhitectura tipică din lemn a regiunilor montane”.

Dar locuitorii văd lucrurile diferit. În fiecare an vin aproximativ 100.000 de turiști. În sat mai locuiesc doar patru familii.

„Turiștii ne calcă prin grădini și se uită pe ferestre”

Viața cu titlul UNESCO a devenit un coșmar. Turiștii le calcă zilnic prin grădinile din fața caselor. Se uită neinvitați prin ferestrele bucătăriilor.

Restricțiile sunt și ele severe. Locuitorii nu mai au voie să crească animale. Nu pot cultiva câmpurile. Viața rurală tradițională a devenit imposibilă.

„Suntem prizonieri în propriile case”, spun locuitorii, potrivit mass-media slovace.

UNESCO și guvernul slovac trebuie să aprobe

Renunțarea la statutul de patrimoniu mondial este puțin probabilă. Decizia trebuie aprobată atât de UNESCO, cât și de guvernul slovac.

Cazul Vlkolínec ridică întrebări importante. Cât de mult poate suporta o comunitate mică povaraturismului cultural? Când devine patrimoniul mondial o binecuvântare transformată în blestem?

Vlkolínec rămâne deocamdată pe lista UNESCO. Dar dorința localnicilor este clară: vor să-și recapete viața normală, chiar dacă asta înseamnă să renunțe la prestigiul mondial.

