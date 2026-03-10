Premierul Slovaciei susține că el și Ursula von der Leyen sunt de acord că tranzitul prin conducta Drujba ar trebui reluat

Fico susține că el și președinta Comisiei Europene au aceeași poziție în ceea ce privește restabilirea tranzitului petrolului rusesc prin Ucraina către Slovacia, potrivit publicației slovace SME, citată de Ukrainska Pravda.

Oficialul a reamintit că Slovacia, pe baza derogărilor acordate, are dreptul să cumpere petrol rusesc nu numai prin conducta Drujba, ci și pe mare.

„Cu toate acestea, ne confruntăm cu o problemă cu partenerii noștri croați, dar cred că aceasta poate fi rezolvată”, a declarat Fico.

Oficialul i-a arătat Ursulei von der Leyen imagini prin satelit, care, după cum susține el, confirirmă că Dujba nu a fost avariată și acuză că Zelenski ar fi fost cel care a decis unilateral să sisteze transportul petrolului rus în Europa.

„Am convenit că tranzitul prin conducta Drujba trebuie reluat”, a declarat el, adăugând că CE ar trebui să ofere asistență, dar și finanțare pentru orice lucrări sau reparații la conductă.

Potrivit sursei citate, premierul Slovaciei este cel care a solicitat întâlnirea cu Ursula von der Leyen.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul Slovaciei a declarat că CE ar trebui să trimită un grup de inspecție care să stabilească dacă conducta Drujba a fost avariată.

„Dacă conducta Drujba este avariată, aceasta trebuie reparată și repusă în funcțiune cât mai curând posibil. Slovacia și Comisia Europeană sunt pregătite să furnizeze resurse de specialitate pentru reparații, dacă este necesar, iar Comisia este pregătită să finanțeze eventualele reparații”, a scris Fico pe Facebook.

Reamintim că Drujba a fost avariată de un atac rusesc petrecut în 27 ianuarie. Atunci, tranzitul de țiței rusesc Europa a fost sistat, ducând la reacții dure din partea Ungariei și Slovaciei, premierul maghiar Viktor Orbán blocând chiar împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.