Națiunile G7 iau în considerare utilizarea stocurilor de petrol de urgență

Franța, care deține în prezent președinția rotativă a G7, dorește „să avanseze în această chestiune, cu un singur obiectiv, acela de a reduce prețurile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de televiziune France Télévisions.

„Franța lucrează la acest aspect dintr-un motiv foarte simplu: dacă reintroduci volumul pe piață, poți avea un impact asupra scăderii prețurilor”, a spus Bregeon, potrivit AP.

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a declarat că miniștrii G7 se vor întâlni marți după-amiază prin apel video.

„Este un proces, lucrăm la el”, a spus Lescure. „Toate opțiunile sunt pe masă.”