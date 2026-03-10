Prima pagină » Știri externe » Națiunile G7 iau în considerare utilizarea stocurilor de petrol de urgență

Grupul statelor puternic industrializate (G7) a amânat luni eliberarea stocurilor de petrol pentru a reduce prețurile, dar readuce problema în discuții suplimentare între miniștrii energiei marți, potrivit Franței.
Laurentiu Marinov
10 mart. 2026

Franța, care deține în prezent președinția rotativă a G7, dorește „să avanseze în această chestiune, cu un singur obiectiv, acela de a reduce prețurile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de televiziune France Télévisions.

„Franța lucrează la acest aspect dintr-un motiv foarte simplu: dacă reintroduci volumul pe piață, poți avea un impact asupra scăderii prețurilor”, a spus Bregeon, potrivit AP.

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a declarat că miniștrii G7 se vor întâlni marți după-amiază prin apel video.

„Este un proces, lucrăm la el”, a spus Lescure. „Toate opțiunile sunt pe masă.”

