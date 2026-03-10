Prima pagină » Economic » Proiecte de extindere a infrastructurii de transport între România și Grecia

Proiecte de extindere a infrastructurii de transport între România și Grecia

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene în România. Cei doi oficiali au vorbit despre demararea unor proiecte de extindere a infrastructurii de transport, ceea ce ar însemna o dezvoltare a conectivității între portul Alexandroupoli și Portul Constanța.
Laurențiu Marinov
10 mart. 2026, 13:38, Economic

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a discutat cu ambasadoarea Greciei în România despre extinderea infrastructurii de transport între cele două țări.

„Am avut o întrevedere astăzi cu Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene în România. Am discutat despre demararea unor proiecte de extindere a infrastructurii de transport, ceea ce ar însemna o dezvoltare a conectivității între portul Alexandroupoli și Portul Constanța, ambele foarte importante din punct de vedere comercial, dar și strategic. Consider că interconectarea regională este din ce în ce mai importantă în Europa de Sud – Est și în regiunea Mării Negre, iar România acordă o atenție sporită finanțării și dezvoltării acestor proiecte”, a scris pe Facebook ministrul Transporturilor

Ciprian Șerban a amintit că relația dintre România și Grecia este consolidată de legături istorice și susținute de un dialog politic eficient marcând anul trecut 145 de ani de relații diplomatice între cele două țări.

