Grindeanu acuză: salariul minim convenit în coaliție lipsește din proiectul de buget

Sorin Grindeanu anunță că PSD va stabili duminică poziția față de buget. Salariul minim și pachetul de solidaritate lipsesc din proiectul trimis de Guvern.
Andreea Tobias
09 mart. 2026, 11:13, Politic

Sorin Grindeanu a anunțat, luni, că a primit proiectul de buget de la Ministerul Finanțelor și l-a transmis colegilor din structurile de partid. La prima vedere, două elemente lipsesc: pachetul de solidaritate nu este prins integral și creșterea salariului minim nu este bugetată.

„Sunt lucruri pe care eu credeam că le-am depășit”, a spus președintele PSD.

Partidul adoptase în februarie un mandat clar pentru negocierile bugetare. Cele trei puncte: includerea pachetului de solidaritate, finanțarea proiectelor locale la nivelul anului 2025 și nicio modificare la taxe și impozite față de anul trecut.

La acestea s-ar putea adăuga acum și salariul minim, după ce absența sa din proiect a surprins conducerea PSD.

Amendamente și discuții până duminică

PSD va depune amendamente înainte de aprobarea bugetului în Guvern. Dezbaterile în plenul Parlamentului ar urma să înceapă într-o săptămână.

Grindeanu a ridicat și problema Bucureștiului, invitându-l la ședința coaliției pe Daniel Băluță. A precizat că și alte localități din țară se confruntă cu datorii mari și că soluțiile trebuie să fie unitare.

