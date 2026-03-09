Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu pune condiții USR-ului. Fără pensii speciale, nu trece Avocatul Poporului

Sorin Grindeanu pune condiții USR-ului. Fără pensii speciale, nu trece Avocatul Poporului

Liderul PSD a declarat că social-democrații nu vor susține în Parlament actuala propunere pentru funcția de Avocat al Poporului, chiar dacă, potrivit negocierilor din interiorul coaliției, nominalizarea revine USR.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 mart. 2026, 11:56, Politic

Acesta a precizat că PSD este de acord ca propunerea să fie făcută de USR, însă nu și cu numele avansate până în prezent. Potrivit liderului social-democrat, poziția partidului este fermă și a fost anunțată public, fără intenția de a fi schimbată la votul din Parlament.

PSD cere ca USR să vină cu o altă nominalizare, condiția esențială fiind ca persoana propusă să nu beneficieze de pensie specială. Liderul partidului a subliniat că USR a susținut ani la rând eliminarea privilegiilor de acest tip, iar acum ar trebui să aplice aceste principii chiar în propriile propuneri.

„Dacă tot au susținut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei”, a transmis liderul PSD, arătând că există, în mod cert, persoane în USR care îndeplinesc criteriile profesionale necesare și care nu au pensii speciale.

