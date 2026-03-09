Prima pagină » Politic » Grindeanu vrea mai multă transparență pe SAFE: Să nu mergem la shopping

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere mai multă transparență pe programul SAFE, ținând cont că este vorba de un împrumut luat de România și nu de un grant. El spune că trebuie evitate „cazuri Salvador” și că nu ar trebui „să mergem la shopping”, ci să dezvoltăm uzine în țară.
Laura Buciu
09 mart. 2026, 11:42, Politic

Sorin Grindeanu spune, luni, că banii pe SAFE vor fi dati înapoi „de toți românii” și cere să existe o transparență mai mare.

„Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcan la Unghieni, ăsta e un lucru foarte bun, pe celelalte 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă. Și sunt bani luați împrumut. Eu înțeleg că trebuie să mergem cu o parte dintre ei să facem shopping. Dar o altă parte ar trebui să îi folosim pentru dezvoltarea uzinelor și capacităților noastre naționale. Sigur, dacă am putea să evităm cazuri Salvador, ar fi foarte bine. Doar că eu vreau să văd că acei bani intră în economia românească, că se vor crea locuri de muncă, se vor dezvolta facilități, uzine, și asta ar fi un lucru foarte bun. Deocamdată nu știm nimic”, spune Grindeanu.

El afirmă că banii înapoi îi vor da românii, „nu domnul Miruță, nici domnul Bolojan, nici domnul Nicușor Dan, nici chiar PSD”.

„Și atunci e nevoie de dezbateri transparente. Toate aceste lucruri să știți că vor conta în evaluarea pe care o vom face. Iar această evaluare va fi indiferent de votul PSD la buget”, mai spune Grindeanu.

Pentru componenta sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională din programul SAFE sunt alocate 1,3 miliarde de euro.

 

