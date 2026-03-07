Adrian Câciu (PSD): „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor din zona de conflict?”

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor îi reproșează premierului Ilie Bolojan și ministrei de Externe Oana Țoiu faptul că nu s-au deplasat în Orientul Mijlociu pentru a coordona de la fața locului repatrierea cetățenilor români

„Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor din zona de conflict? Sau a Oanei Țoiu? Nu ați văzut! Și nici nu o să vedeti!

Pentru că habar nu au cum se comportă un om de stat în situatii de criza!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Parlamentarul PSD oferă drept exemplu de profesionalism acțiunile în zona Orientului Mijlociu ale fostului premier Marcel Ciolacu.

„Deși au exemple recente despre cum au acționat doi oameni de stat, un premier și o ministra de externe de un profesionalism desăvârșit, în anii 2023 si 2024! Două exemple vă dau! Poate le-ați uitat! Poate asta îsi doresc toți neîmpliniții ăstia de la USR ca voi sa fi uitat cum trebuie sa acționeze un om de stat când românii sunt în pericol! Episodul 1. Razboi Gaza, noiembrie 2023. Români blocați, situatie critica. Premierul Ciolacu și ministra de externe Odobescu, au intalniri cu cei din Israel, pleaca în Egipt si revin în România reusind repatrierea a 93 de români și familiile acestora în acelasi avion. Și stabilind fluxurile ca toti românii aflați în zona de conflict să fie repatriați. Au fost acolo, au discutat direct, au preluat români și i-au adus acasă! Noiembrie 2023!” se arată în postare.

Adrian Câciu își susține afirmațiile cu materiale de presă din momentele relatate și cu fotografii din avion.

Un al doilea episod evocat de Câciu este aprilie 2024, când în Dubai au avut loc inundații masive.

„Premierul Ciolacu si ministra de externe Odobescu erau în vizită externă în Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Ajung in EAU, incep ploi torențiale, inundații masive se blocheaza tot, se anuleaza toate zborurile, românii rămân blocati în aeroport.

Pentru că erau situații critice, premierul Ciolacu a facut diligențele astfel incât 20 de copii si 2 însotitori să fie urcați în avionul cu care se întorcea aeronava din Dubai către Bucuresți, parte din delegație rămânand sa vină cu altă cursă.

Pentru că…așa se face, dacă îti pasă de români”, a transmis Adrian Câciu.

Reproșurile continuă, iar deputatul Câciu precizează că și familia sa a fost blocată în aeroport atunci, dar că nu a cerut tratament preferențial deși era ministru la acea vreme.

„Useristii nu vor întelege nimic! Nici Bolojan!

Pentru că lor nu le pasă de români, nu stiu cum e să ai un copil speriat uitat intr-un aeroport aflat la peste 3 mii de km de țara!

PS: si eu am avut atunci familia blocata, acolo, în aeroport, în aprilie 2024!

Eram ministru, dar nu am apelat la nimeni, pentru că mi s-a părut de bun simț ca autoritatile române să se preocupe cu prioritate de cetățenii români normali, nu de familia unui demnitar al statului român!

Dar știu cât de speriați erau copiii mei în acea noapte de după furtuna cand toate zborurile fusesera anulate iar nimeni de acolo nu știa când se va stabiliza situatia.

Nu am spus nimănui din zona politică de situația familiei mele. Ne-am rezolvat problemele discret, asteptând să se reia zborurile. Pentru că așa e normal!”, a conchis Adrian Câciu.