Ioana Lazăr, Secretar General în Ministerul Educației, devine reprezentantul legal al instituției

Secretarul General Adjunct în cadrul Ministerului Educației, Ioana Lazăr, devine principalul coordonator de credite și reprezentant legal al ministerului, după 45 de zile în care premierul Bolojan nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Daniel David, fostul ministru al acestei instituții, care și-a dat demisia la sfârșitul anului trecut.

Potrivit unei analize EduPedu, un precedent de acest fel s-a mai petrecut în Guvernul Dăncilă, care a și modificat, prin Ordonanță de Urgență, Codul Administrativ tocmai pentru a preveni o situație de acest tip.

Cu ce se ocupă Ioana Lazăr în minister

În noua sa calitate, de ordonator de credite, Secretarul de Stat are dreptul legal de a angaja și de a aproba cheltuieli din bugetul public și răspunde pentru modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Acesta se asigură, de asemenea, că plățile se încadrează în limita bugetului aprobat.

Deși el nu face plățile efective, semnătura lui este vitală pentru ca o cheltuială să poată fi angajată legal.

Este secretar de stat în minister din 2020

În mod normal, ministrul e ordonatorul de credite al unui minister, iar secretarii de stat pot deveni ordonatori secundari dacă primesc delegare.

Ioana Lazăr este Secretar General Educație din 27.12.2020, potrivit CV-ului său publicat pe portalul ministerului.

Potrivit descrierii jobului, aceasta s-a ocupat, printre altele, de „proceduri de elaborare avizare, emitere acte normative, coordonarea întregului personal al ministerului”.