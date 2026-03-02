Prima pagină » Social » Ioana Lazăr, Secretar General în Ministerul Educației, devine reprezentantul legal al instituției

Ioana Lazăr, Secretar General în Ministerul Educației, devine reprezentantul legal al instituției

Criza de la Ministerul Educației se adâncește, după ce, timp de 45 de zile, premierul Bolojan nu a reușit să găsească un ministru al acestei instituții. Ioana Lazăr, Secretar General în minister, devine un fel de ministru, dar fără să fie ministru în sine.
Ioana Lazăr, Secretar General în Ministerul Educației, devine reprezentantul legal al instituției
Luiza Moldovan
02 mart. 2026, 08:56, Social

Secretarul General Adjunct în cadrul Ministerului Educației, Ioana Lazăr, devine principalul coordonator de credite și reprezentant legal al ministerului, după 45 de zile în care premierul Bolojan nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Daniel David, fostul ministru al acestei instituții, care și-a dat demisia la sfârșitul anului trecut.

Potrivit unei analize EduPedu, un precedent de acest fel s-a mai petrecut în Guvernul Dăncilă, care a și modificat, prin Ordonanță de Urgență, Codul Administrativ tocmai pentru a preveni o situație de acest tip.

Cu ce se ocupă Ioana Lazăr în minister

În noua sa calitate, de ordonator de credite, Secretarul de Stat are dreptul legal de a angaja și de a aproba cheltuieli din bugetul public și răspunde pentru modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Acesta se asigură, de asemenea, că plățile se încadrează în limita bugetului aprobat.

Deși el nu face plățile efective, semnătura lui este vitală pentru ca o cheltuială să poată fi angajată legal.

Este secretar de stat în minister din 2020

În mod normal, ministrul e ordonatorul de credite al unui minister, iar secretarii de stat pot deveni ordonatori secundari dacă primesc delegare.

Ioana Lazăr este Secretar General Educație din 27.12.2020, potrivit CV-ului său publicat pe portalul ministerului.

Potrivit descrierii jobului, aceasta s-a ocupat, printre altele, de „proceduri de elaborare avizare, emitere acte normative, coordonarea întregului personal al ministerului”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă ciorbă de post, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Promotor