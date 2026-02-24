Bolojan: Ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare, când mă întorc de la Bruxelles

Întrebat, marți seara, după ședința extraordinară de guvern, când va face nominalizarea pentru un nou ministru al Educației, premierul Ilie Bolojan a spus că „ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare”, „după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”.

Vineri, pe 27 februarie 2026, expiră interimatul de 45 de zile al lui Ilie Bolojan la Educație și nici până acum nu a fost rezolvată problema ministrului de la acest minister.

Oricine vine la Ministerul Educației are o misiune extrem de complicată: profesorii amenință cu greve și cer revenirea la situația de dinainte de măsurile lui Daniel David, Bolojan vrea tăieri masive de salarii și toată lumea așteaptă de la ministrul Educației să fie o figură academică puternică, intactă moral și capabilă să compromisuri imposibile.

Portofoliul de la Ministerul Educației e vacant din 22 decembrie, de când Daniel David și-a înaintat demisia, recunoscută oficial abia după 23 de zile de amânare.