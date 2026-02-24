Premierul Ilie Bolojan, despre cei care rup diplomele de doctor: Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat anul universitar”, a declarat premierul Ilie Bolojan, marți seară.

El a explicat că, în urma acestor discuții, a fost formulată propunerea de a reduce la jumătate sporul pentru doctorat.

„A venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate. Acum trebuie să discutăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică care nu veți regăsi în țările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră”, a afirmat Bolojan.

Premierul a adăugat că, în opinia sa, problema sistemului nu este lipsa diplomelor, ci nevoia de competență și implicare.

„Eu cred că, dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt”, a mai spus premierul.

Totodată, el a subliniat că salarizarea cadrelor universitare este deja legată de gradul didactic obținut.

„Faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai, iar pentru a atinge un anumit grad universitar ai nevoie și de această diplomă. Deci salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă”, a conchis Bolojan.

Reacția a venit după ce, luni seară, un fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu și-a rupt diploma de doctorat în direct, la o emisiune tv.