Următorii pe lista lui Bolojan: deținătorii titlului științific de doctor – indemnizația de doctorat va fi tăiată cu 47%

Deținătorii titlului științific de doctor sunt următoarele victime ale administrației Bolojan, care a pus în transparență miercuri un proiect de Ordonanță de Urgență guvernamentală, „în varianta agreată în coaliție”, pentru reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor în anul 2026.

Astfel, potrivit Legii-cadru nr 153/2017, „în anul 2026 personalul care deține titlul științific de doctor va beneficia de o indemnizație în cuantum fix de 500 lei brut lunar.

Suma se acordă numai dacă persoana își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului atribuții obiective și cuantificabile care permit verificarea lunară a modului în care activitatea este valorificată suplimentar”.

Indemnizația pentru Doctorat a rămas aceeași din 2018, deși salariul minim brut a crescut

„Art. LIV. Prin excepție de la prevederile alineatului (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor/ compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25”.

Potrivit legii, indemnizația pentru Doctorat este de 50% din salariul minim brut pe țară, dar, în realitate, aceasta este plafonată la salariul minim din 2018, pe când salariul minim brut era de 1.900 de lei, adică 950 de lei brut pe lună, sumă vce a rămas aceeași în ciuda faptului că salariul minim a mai crescut în toți acești ani.

Ce spune Nota de Fundamentare

Noul proiect de lege prevede acum o scădere la 500 de lei brut, adică un net de 293 de lei – o tăiere de 47%.

În Nota de Fundamentare, această măsură este motivată de angajamentele asumate față de Uniunea Europeană privind corectarea deficitului excesiv și reducerea treptată a acestuia sub 3% din PIB până în 2031.

Documentul insistă pe necesitatea limitării cheltuielilor publice, a simplificării procedurilor administrative și a creșterii eficienței resurselor la nivel central și local.

Niciun studiu de caz aplicat pe cei care dețin doctorat

Cu toate argumentele prezentate în Nota de Fundamentare, documentul nu prezintă niciun studiu de caz – nu indică numărul exact al beneficiarilor, nu estimează economia bugetară care s-ar face în cazul implementării unui astfel de proiect și nu prezintă un impact financiar.

Măsura îi va afecta pe toți cei care dețin titlul de doctor, inclusiv cadre didactice, personal universitar, cercetători și funcționari publici, în condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea în domeniul pentru care au obținut titlul și au atribuții prevăzute explicit în fișa postului.