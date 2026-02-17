Ilie Bolojan anunță reformă: creșterea vârstei de pensionare în domeniile cu deficit de personal. Ordinea publică și apărarea luate în vizor premierului

„Nu mai putem pensiona oameni în deplinătatea forței la 50 de ani”

Premierul a explicat că decizia nu este una politică, ci una dictată de sustenabilitatea sistemului.

„Este o necesitate pe care nu o putem evita, atât din considerente de sustenabilitate a fondului de pensii, cât și din considerente de cheltuieli bugetare, dar și din considerente legate de o economie mai sănătoasă”, a declarat Bolojan.

El a indicat că, în special în domenii precum ordinea publică și apărarea, unde nu există surplus de personal, economiile nu ar urma să vină din concedieri, ci din creșterea vârstei de pensionare.

„Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300–400 de mii de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”, a spus premierul.

Demografia, argumentul central

Bolojan a legat reforma de scăderea natalității și de reducerea populației: „Anul trecut am avut aproximativ 150 de mii de nașteri în România, ceea ce înseamnă că vom avea o problemă de suportabilitate a sistemului de pensii în anii următori.”

În același timp, el a invocat date care arată o diminuare puternică a populației: România s-ar fi redus cu 4 milioane de locuitori în ultimii 35 de ani, iar 2024 ar fi adus un record de emigrare în ultimele trei decenii.

Guvernul susține că îmbunătățirea condițiilor economice și a serviciilor publice ar putea limita plecările și ar putea susține, indirect, natalitatea: „Cu cât vom reuși să creăm servicii publice mai bune și oportunități pentru tineri, cu atât numărul celor care rămân în țară va crește și, indirect, natalitatea.”

Deficitul și costul datoriei: „peste 10 miliarde euro dobânzi anual”

Premierul a pus reforma și în contextul presiunilor bugetare, menționând costurile împrumuturilor statului.

„Nu poți corecta deficite enorme și împrumuturi foarte mari, dobânzi de peste 10 miliarde de euro anual, decât dacă reduci cheltuielile, crești veniturile și creezi o economie mai puternică”, a afirmat Bolojan, adăugând că ajustările nu pot produce rezultate „de pe o zi pe alta”.

Premierul a transmis că pachetul de schimbări nu depinde de configurații politice: „Aceste măsuri nu țin de structura guvernului sau de numele premierului, ci de responsabilitatea de a construi o economie sănătoasă.”