Lider PSD, avertisment dur pentru premier: Schimbați-vă sau vă schimbăm

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. El cere schimbarea rapidă a direcției economice și transmite un mesaj tranșant: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”.
13 feb. 2026, 15:53, Politic

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică. Social-democratul susține că actuala politică economică a guvernului a frânat creșterea și a împins economia într-un blocaj periculos.

PSD: „Experimentul s-a terminat”

Claudiu Manda afirmă că premierul „a demonstrat ce putea”, iar continuarea aceleiași direcții economice nu mai este justificată. Potrivit liderului social-democrat, recesiunea nu reprezintă o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unor măsuri fiscale greșite, menținute în pofida avertismentelor repetate venite din partea PSD.

Acesta acuză guvernul că a încercat stabilizarea economiei exclusiv prin majorări de taxe, tăieri bugetare și blocaje administrative, fără măsuri reale de stimulare a dezvoltării economice.

Măsuri de relansare ignorate

Secretarul general al PSD susține că partidul a propus constant un program de relansare bazat pe investiții strategice, sprijin pentru producția internă și IMM-uri, absorbție accelerată a fondurilor europene, predictibilitate fiscală și protejarea puterii de cumpărare.

Potrivit lui Manda, aceste soluții au fost amânate, diluate sau respinse, iar rezultatul este intrarea oficială în recesiune după luni de sacrificii resimțite de populație.

Mesaj direct pentru premier

În finalul declarației, liderul social-democrat transmite un avertisment ferm către Ilie Bolojan, subliniind că responsabilitatea guvernării nu înseamnă susținerea la nesfârșit a unei strategii care produce blocaj economic și tensiune socială.

„În forma actuală, această direcție nu poate continua. Schimbați-vă sau vă schimbăm”, a transmis Claudiu Manda.

Poziția lui Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat că intrarea României în recesiune tehnică este o situație temporară, iar efectele măsurilor de austeritate vor fi absorbite în lunile următoare, urmând ca din a doua jumătate a anului să se creeze premise pentru un început de creștere economică.

Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.

